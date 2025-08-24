أعطى نادي تشيلسي الضوء الأخضر لرحيل لاعبيه كارني تشوكويميكا وآرون أنسيلمينو إلى ألمانيا، من أجل إتمام انتقالهما إلى بوروسيا دورتموند، في خطوة سترفع عائدات النادي اللندني من بيع لاعبيه هذا الصيف إلى أكثر من 270 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي"، فإن تشوكويميكا البالغ 21 عامًا، الذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لدورتموند، في طريقه للانضمام نهائيًا مقابل 24 مليون جنيه إسترليني مع إضافة بند إعادة بيع كبير.

وأكد التقرير أن لاعب منتخب إنجلترا للشباب تحت 20 عامًا فضّل العودة مجددًا إلى دورتموند، رغم وجود اهتمام من لايبزيج بالتعاقد معه، حيث يقوم حاليًا بإنهاء إجراءات عودته الرسمية.

كما أوضحت الشبكة أن هذه الصفقة سترفع إيرادات تشيلسي الصيفية من مبيعات لاعبيه إلى 273.4 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للدخل من الانتقالات، وهو مبلغ يقترب من حجم إنفاقه في السوق الحالي الذي بلغ 277 مليونًا.

وجاء ذلك في ظل طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من تشيلسي تحقيق توازن إيجابي في الانتقالات خلال فترة الصيف، حتى يتمكن النادي من قيد صفقاته الجديدة في قائمة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تغريمه 26.7 مليون جنيه إسترليني لمخالفات تخص قواعد اللعب المالي النظيف.

وفي الوقت نفسه، وافق تشيلسي على إعارة المدافع الأرجنتيني الشاب آرون أنسيلمينو لدورتموند لموسم واحد، دون وضع بند يسمح بالشراء.

ورأى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن انتقال اللاعب الشاب على سبيل الإعارة سيمنحه فرصة أكبر للمشاركة وتطوير مستواه، في ظل المنافسة القوية داخل خط دفاع الفريق.

ومع ذلك، يظل أنسيلمينو جزءًا من خطط النادي المستقبلية، فيما سيساعد دورتموند على سد النقص العدد