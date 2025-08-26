المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

توتنهام وأستون فيلا يراقبان باكيتا نجم وست هام

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:23 ص 26/08/2025
لوكاس باكيتا

باكيتا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ناديي توتنهام وأستون فيلا يواصلان متابعة تطورات موقف لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام، خلال الأسبوع الجاري، في ظل إمكانية رحيله عن الفريق قبل غلق باب الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكيتا منفتح على الرحيل عن ملعب لندن بعد عام صعب واجه خلاله اتهامات تتعلق بمخالفات مرتبطة بالمراهنات.

ويضع توتنهام اللاعب البرازيلي (27 عامًا) ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط الهجومي، في ظل إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي، وفشل النادي في التعاقد مع إيزي الذي انتقل إلى أرسنال.

في المقابل، يدرك السبيرز اهتمام أستون فيلا باللاعب، حيث يسعى هو الآخر لتعزيز خط وسطه.

يُذكر أن باكيتا سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال 33 مباراة الموسم الماضي، وافتتح رصيده هذا الموسم بهدف رائع في شباك تشيلسي الأسبوع الماضي.

الدوري الإنجليزي توتنهام باكيتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg