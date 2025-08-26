توتنهام وأستون فيلا يراقبان باكيتا نجم وست هام

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ناديي توتنهام وأستون فيلا يواصلان متابعة تطورات موقف لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام، خلال الأسبوع الجاري، في ظل إمكانية رحيله عن الفريق قبل غلق باب الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكيتا منفتح على الرحيل عن ملعب لندن بعد عام صعب واجه خلاله اتهامات تتعلق بمخالفات مرتبطة بالمراهنات.

ويضع توتنهام اللاعب البرازيلي (27 عامًا) ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط الهجومي، في ظل إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي، وفشل النادي في التعاقد مع إيزي الذي انتقل إلى أرسنال.

في المقابل، يدرك السبيرز اهتمام أستون فيلا باللاعب، حيث يسعى هو الآخر لتعزيز خط وسطه.

يُذكر أن باكيتا سجل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال 33 مباراة الموسم الماضي، وافتتح رصيده هذا الموسم بهدف رائع في شباك تشيلسي الأسبوع الماضي.