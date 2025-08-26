أنطوني جوردون يعتذر عن طرده أمام ليفربول

قدّم أنطوني جوردون، مهاجم نيوكاسل يونايتد، اعتذارًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده في مباراة فريقه أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض الدولي الإنجليزي للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تدخل قوي على قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في البداية قبل أن يتدخل الـVAR ويحوّلها إلى بطاقة حمراء مباشرة.

ورغم النقص العددي وتأخر نيوكاسل، نجح الفريق في العودة وتعديل النتيجة إلى 2-2، قبل أن يسجل البديل ريو نجوموها هدفًا قاتلًا حسم الفوز للريدز.

وقال جوردون في رسالة نشرها عبر "إنستجرام": "أريد أن أعتذر بصدق لزملائي والجماهير. لم تكن نيتي الإيذاء، كنت فقط أحاول خلق طاقة في المباراة لكني أخطأت في توقيت التدخل. تحدثت مع فان دايك بعد المباراة وهو يعلم ذلك".

وأضاف: "الأهم أنني فخور بما قدمه الفريق طوال اللقاء والأجواء الرائعة في سانت جيمس بارك. أحب كل ما يمثله هذا النادي، وسأعود أقوى كما اعتدت في كل انتكاسة مررت بها".