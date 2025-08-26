كاراجر: نيوكاسل يجب أن يبيع إيزاك مثلما حدث مع توريس

يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، أن على نادي نيوكاسل يونايتد التفكير في بيع مهاجمه ألكسندر إيزاك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوضع يذكره بتجربة مشابهة عاشها مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس.

وقال كاراجر: "أعتقد أن نيوكاسل يجب أن يبيع إيزاك، السبب هو أن لدي خبرة في هذا الموضوع. مررنا بهذا مع فرناندو توريس، لقد بقي معنا في النهاية، وبعناه في يناير".

وأضاف: "تلك الفترة التي استمرت 4-5 أشهر كانت كابوسًا، ولم يكن أحد في النادي يستطيع الانتظار حتى ينتقل اللاعب".

نيوكاسل خسر على أرضه أمام ليفربول 2-3، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غاب عنها إيزاك بسبب الجدل حول مستقبله.