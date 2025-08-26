المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كاراجر: نيوكاسل يجب أن يبيع إيزاك مثلما حدث مع توريس

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:56 م 26/08/2025
إيزاك

إيزاك

يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، أن على نادي نيوكاسل يونايتد التفكير في بيع مهاجمه ألكسندر إيزاك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوضع يذكره بتجربة مشابهة عاشها مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس.

وقال كاراجر: "أعتقد أن نيوكاسل يجب أن يبيع إيزاك، السبب هو أن لدي خبرة في هذا الموضوع. مررنا بهذا مع فرناندو توريس، لقد بقي معنا في النهاية، وبعناه في يناير".

وأضاف: "تلك الفترة التي استمرت 4-5 أشهر كانت كابوسًا، ولم يكن أحد في النادي يستطيع الانتظار حتى ينتقل اللاعب".

نيوكاسل خسر على أرضه أمام ليفربول 2-3، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة غاب عنها إيزاك بسبب الجدل حول مستقبله.

الدوري الإنجليزي توريس إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg