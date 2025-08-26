المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

بعد رحيل إيزي.. إليوت على رادار كريستال بالاس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:06 م 26/08/2025
هارفي إليوت

هارفي إليوت

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي كريستال بالاس يجهز تحركًا للتعاقد مع لاعب ليفربول الشاب هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار مساعيه لتعويض رحيل إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني.

كريستال بالاس يتحرك لخطف هارفي إليوت

وذكر موقع فوتبول إنسايدر أن إدارة بالاس تستعد لفتح محادثات رسمية مع ليفربول بشأن ضم إليوت (22 عامًا)، وسط اهتمام من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى نادي لايبزيغ الألماني الذي يفاوض اللاعب بالفعل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وأوضح ميك براون، الكشاف السابق لمانشستر يونايتد وبلاكبيرن، أن بالاس يسابق الزمن لإيجاد بديل مناسب لإيزي، مشيرًا إلى أنه "مندهش" من عدم حسم مستقبل إليوت حتى الآن، في ظل موهبته وإمكانياته.

كما كشف التقرير أن انتقال إليوت إلى لايبزيغ قد يعتمد على موقف تشيلسي من بيع الهولندي تشافي سيمونز، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام كريستال بالاس للدخول بقوة في الصفقة.

صفقات كريستال بالاس

إلى جانب ذلك، يدرس بالاس إعادة التعاقد مع لاعب وسط تشيلسي، كونور جالاجر، الذي أبدى انفتاحًا على العودة إلى "سيلهيرست بارك"، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العمل خلف الكواليس لضم عناصر جديدة قبل غلق سوق الانتقالات.

مباريات كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي من هنا

يذكر أن كريستال بالاس لم يبرم سوى صفقتين هذا الصيف، بضم الكرواتي بورنا سوسا من أياكس، والحارس والتر بينيتيز من آيندهوفن، بينما يتوقع أن يشهد الفريق مزيدًا من التحركات في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

