بعد هدفه التاريخي مع ليفربول.. جون تيري حزين لرحيل نجوموها عن تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:35 م 26/08/2025
نجوموها

ريو نجوموها

أعرب جون تيري، قائد تشيلسي السابق، عن حزنه لرحيل النجم الشاب ريو نجوموها عن أكاديمية البلوز وانتقاله إلى ليفربول، بعدما خطف المراهق الأنظار بتسجيله هدف الفوز الدرامي في الدقيقة (100) أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعمر 16 عامًا و361 يومًا فقط، أصبح نجوموها أصغر هداف في تاريخ ليفربول، ورابع أصغر لاعب يسجل في البريميرليج، ليعلن عن نفسه بقوة على ملعب سانت جيمس بارك.

6 لاعبين أصبحوا نجوما بعد تشيلسي

أكاديمية تشيلسي تخسر موهبة جديدة

وقال تيري في تصريحات لصحيفة ذا صن: "إنه فتى طموح للغاية، أراد اللعب في الفريق الأول وكان يعتقد أن طريقه لتحقيق ذلك سيكون من خلال ليفربول".

وشبه المدافع الأسطوري لتشيلسي، الذي أشرف على تدريب نجوموها في فئة تحت 14 عامًا، أسلوبه بالثنائي إيدن هازارد وجو كول، معتبرًا أن رحيله خسارة كبيرة للأكاديمية.

وأضاف تيري: "كان لاعبًا واثقًا من نفسه، يمتلك شخصية قوية ويستلم الكرة بشجاعة، لم نعد نرى الكثير من اللاعبين المبدعين مثله، منذ أيام هازارد وجو كول أصبحت كرة القدم أكثر تكتيكًا وأقل متعة، لكنه كان يمثل هذا النوع من المواهب المميزة".

ليفربول حقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي

عقد نجوموها الشهري مع ليفربول

جدير بالذكر أن نجوموها يتقاضى حاليًا راتبًا قدره 1200 جنيه إسترليني شهريًا في ليفربول، وقد تم الدفع به سريعًا للمشاركة مع الفريق الأول، بعدما ظهر لأول مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول جون تيري ريو نجوموها

