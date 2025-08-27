المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بوين يعتذر لجماهير وست هام بعد محاولة الاشتباك عقب الخسارة أمام ولفرهامبتون

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:23 ص 27/08/2025
جارود بوين لاعب وست هام

بوين

شهدت مباراة وست هام يونايتد أمام ولفرهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي انتهت بخسارة "الهامرز" بنتيجة 2-3 مساء الثلاثاء على ملعب "مولينيو"، لقطة مثيرة للجدل بطلها القائد جارود بوين.

فبعد صافرة النهاية، وأثناء توجه لاعبي ويستهام لتحية الجماهير التي سافرت خلف الفريق، بدا أن بوين أطلق تعليقًا تجاه أحد المشجعين قبل أن يحاول القفز نحو المدرجات، إلا أن زملاءه تدخلوا سريعًا لإيقافه. اللاعب الغاضب خلع شارة القيادة وغادر أرض الملعب ورأسه منحني.

بوين لجأ إلى حسابه على إنستجرام لتقديم اعتذار لجماهير الفريق، قائلاً: "أنا شخص شغوف وسأقاتل في كل مرة أدخل فيها الملعب، لكن علي أن أكون قدوة أفضل. أنتم الجماهير تعرفون كم أحبكم وأحب هذا النادي!".

الخسارة أمام ولفرهامبتون عمّقت من معاناة وست هام هذا الموسم، بعدما تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام سندرلاند وتشيلسي استقبل خلالهما ثمانية أهداف، ليجد المدرب جراهام بوتر نفسه تحت ضغط مبكر.

وكان رودريجو جوميز قد افتتح التسجيل لـ"الذئاب"، قبل أن يرد توماس سوتشيك ولوكاس باكيتا ويمنحا ويستهام التقدم حتى الدقيقة 63. لكن يورجن ستراند لارسن قلب النتيجة بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين (82 و84) ليمنح ولفرهامبتون انتصاره الأول هذا الموسم.

