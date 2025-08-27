كشف شبكة سكاي سبورتس، أن الجناح الإنجليزي جادون سانشو بدأ في استكشاف خيارات الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية داخل إنجلترا وخارجها.

ويبلغ سانشو من العمر 25 عامًا، وكان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى تشيلسي، حيث شارك بانتظام ونجح في استعادة جزء من مستواه، وهو ما جعله محط أنظار أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن نادي روما الإيطالي هو الأكثر إصرارًا على ضم اللاعب، إلا أن سانشو في الوقت الحالي لا يبدو متحمسًا لخوض تجربة في الدوري الإيطالي، حيث يفضل البقاء في البريميرليج أو الانتقال إلى نادٍ ينافس على بطولات أكبر في القارة الأوروبية.

إدارة مانشستر يونايتد من جانبها تفضل بيع اللاعب بشكل نهائي من أجل الاستفادة ماديًا وتجنب تكرار سيناريو الإعارات، لكن مع تبقي خمسة أيام فقط على غلق سوق الانتقالات، فإن خيار الإعارة لا يزال مطروحًا إذا لم تصل عروض مرضية للشراء المباشر.

الجدير بالذكر أن عقد سانشو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديده لعام إضافي، وهو ما يمنح الإدارة بعض المرونة في التفاوض، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن استمرار الغموض حول مستقبل اللاعب قد يضع الفريق في موقف معقد.