كلام فى الكورة
فاردي يقترب من الانتقال إلى كريمونيزي الإيطالي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:25 م 28/08/2025
فاردي

فاردي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المهاجم المخضرم جيمي فاردي بات قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي عبر بوابة كريمونيزي الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن المحادثات بين الطرفين شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث يبدي فاردي، المتاح حاليًا بصفقة انتقال حر، رغبة في خوض تحدٍ جديد خارج إنجلترا بعد سنوات طويلة قضاها مع ليستر سيتي.

إدارة كريمونيزي ترى في فاردي أكثر من مجرد هداف مخضرم، إذ تعوّل على خبرته الكبيرة لتعزيز خط الهجوم، إلى جانب مساهمته في رفع الحضور الإعلامي والجماهيري للنادي على المستوى الدولي. وجاءت هذه الخطوة في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق عقب فوزه المفاجئ على ميلان 2-1 في أولى مبارياته بعد الصعود.

ورغم ذلك، لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي أو التوقيع الرسمي، إذ ما زالت المفاوضات جارية بين ممثلي اللاعب والنادي الإيطالي. فاردي، البالغ من العمر 38 عامًا، يمتلك عدة عروض من أندية في إنجلترا وأوروبا، ولا يتعجل حسم مستقبله، إدراكًا منه أن هذه الخطوة قد تكون الأخيرة في مسيرته، وبالتالي يجب أن تناسبه وتلبي متطلبات أسرته أيضًا.

وفي حال تمت الصفقة، ستكون هذه أول تجربة لفاردي خارج الملاعب الإنجليزية، بعدما كتب اسمه بأحرف بارزة في تاريخ ليستر سيتي وقاده لتحقيق لقب البريميرليج عام 2016، في واحدة من أبرز قصص النجاح الكروية الحديثة.

