لا يزال نادي تشيلسي الإنجليزي يدرس إمكانية التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز، لاعب خط وسط فريق آر بي لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس".

وذكر التقرير أن سيمونز يُعد هدفًا طويل المدى لتشيلسي، حيث يضعه النادي اللندني ضمن خططه لتعزيز خط الوسط على المدى القريب والبعيد، إلا أن الإدارة لم تتحرك بعد بخطوات رسمية تجاه اللاعب، ولم يتم تقديم أي عرض حتى الآن.

ويُقدَّر سعر سيمونز بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني من جانب لايبزيج، وهو ما يجعله صفقة كبرى تحتاج إلى دراسة دقيقة من إدارة البلوز، خاصة في ظل سياسة النادي الأخيرة التي تركز على التعاقد مع لاعبين شباب قادرين على التطور وقيادة الفريق مستقبلاً.

سيمونز، البالغ من العمر 21 عامًا، تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع لايبزيج، ونجح في لفت الأنظار بقدراته المهارية العالية ورؤيته المميزة داخل الملعب، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية. كما يُعتبر عنصرًا مهمًا في صفوف المنتخب الهولندي، حيث يعتمد عليه المدير الفني رونالد كومان في مركز صانع الألعاب وأحيانًا كلاعب جناح.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بعدة أندية أوروبية كبرى، يظل تشيلسي من أبرز المهتمين بخدماته، خاصة مع سعي المدرب إنزو ماريسكا إلى بناء فريق شاب قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا. ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتحرك رسمي من جانب البلوز أو استمرار اللاعب مع لايبزيج لموسم آخر.