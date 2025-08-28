المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مقابل 60 مليون إسترليني.. تشيلسي يدرس التحرك لضم سيمونز من لايبزيج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:08 م 28/08/2025
تشيلسي

تشيلسي

لا يزال نادي تشيلسي الإنجليزي يدرس إمكانية التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز، لاعب خط وسط فريق آر بي لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس".

وذكر التقرير أن سيمونز يُعد هدفًا طويل المدى لتشيلسي، حيث يضعه النادي اللندني ضمن خططه لتعزيز خط الوسط على المدى القريب والبعيد، إلا أن الإدارة لم تتحرك بعد بخطوات رسمية تجاه اللاعب، ولم يتم تقديم أي عرض حتى الآن.

ويُقدَّر سعر سيمونز بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني من جانب لايبزيج، وهو ما يجعله صفقة كبرى تحتاج إلى دراسة دقيقة من إدارة البلوز، خاصة في ظل سياسة النادي الأخيرة التي تركز على التعاقد مع لاعبين شباب قادرين على التطور وقيادة الفريق مستقبلاً.

سيمونز، البالغ من العمر 21 عامًا، تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع لايبزيج، ونجح في لفت الأنظار بقدراته المهارية العالية ورؤيته المميزة داخل الملعب، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية. كما يُعتبر عنصرًا مهمًا في صفوف المنتخب الهولندي، حيث يعتمد عليه المدير الفني رونالد كومان في مركز صانع الألعاب وأحيانًا كلاعب جناح.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بعدة أندية أوروبية كبرى، يظل تشيلسي من أبرز المهتمين بخدماته، خاصة مع سعي المدرب إنزو ماريسكا إلى بناء فريق شاب قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا. ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتحرك رسمي من جانب البلوز أو استمرار اللاعب مع لايبزيج لموسم آخر.

تشيلسي الدوري الإنجليزي لايبزيج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg