كلام فى الكورة
دخل التاريخ.. يويفا يمنح تشيلسي جائزة خاصة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:24 م 28/08/2025
تشيلسي

تشيلسي

حصل نادي تشيلسي الإنجليزي على جائزة استثنائية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعدما أصبح أول فريق ينجح في الفوز بجميع البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد على مستوى الأندية.

وتوج تشيلسي على مدار تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، كما فاز بلقب الدوري الأوروبي مرتين، إضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية قبل إلغائها، وكأس السوبر الأوروبي. وخلال صيف هذا العام، أكمل الفريق الإنجليزي مجموعته الكاملة من البطولات الأوروبية بالتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، عقب الفوز على ريال بيتيس الإسباني في المباراة النهائية.

وبذلك، بات تشيلسي النادي الوحيد في القارة العجوز الذي جمع بين جميع الألقاب القارية الممكنة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مكانته بين كبار أوروبا.

الجائزة الخاصة تم تسليمها لإدارة البلوز على هامش حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الذي أقيم اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، وسط حضور ممثلي الأندية الكبرى.

ويأتي هذا التكريم بعد أسابيع قليلة من تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ليؤكد الفريق اللندني عودته بقوة إلى ساحة البطولات الكبرى محليًا ودوليًا، في وقت يسعى فيه المدرب إنزو ماريسكا إلى بناء فريق قادر على مواصلة النجاحات في المواسم المقبلة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي يويفا

