لاكتساب خبرة اللعب المنتظم.. بورنموث يقترب من إعارة موهبته الشابة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:17 م 28/08/2025
فريق بورنموث

بورنموث

يستعد نادي بورنموث الإنجليزي لإعارة لاعب وسطه الشاب بن وينتربيرن قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام وصقل خبراته في الملاعب.

وينتربيرن، البالغ من العمر 20 عامًا، شارك كبديل في مباراة بورنموث الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول، لكن الجهاز الفني بقيادة الإسباني أندوني إيراولا رأى أن مصلحة اللاعب تكمن في الخروج على سبيل الإعارة خلال الموسم الجاري.

وبحسب تقارير شبكة "سكاي سبورتس"، فإن رغبة الإعارة جاءت باتفاق مشترك بين اللاعب والمدرب، حيث يسعى الطرفان إلى ضمان خوضه دقائق أكثر على أرض الملعب، بما يساعد على تطوير مستواه وإعداده للعودة بقوة إلى صفوف الفريق الأول في المستقبل القريب.

اللاعب يحظى باهتمام من أحد أندية الدوري الاسكتلندي الممتاز، بالإضافة إلى عدة فرق من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج تو)، وهو ما يمنح بورنموث أكثر من خيار لتحديد الوجهة الأنسب لمسيرة لاعب الوسط الواعد.

ويأمل النادي أن تساعد هذه التجربة وينتربيرن على اكتساب الثقة والجاهزية، ليكون أحد العناصر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في السنوات القادمة ضمن مشروع الفريق الطموح في البريميرليج.

الدوري الإنجليزي بورنموث

