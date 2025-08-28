أعلن نادي نيوكاسل يونايتد توصله لاتفاق مع شتوتجارت الألماني للتعاقد مع المهاجم الشاب نيك وولتمايده، في صفقة قياسية هي الأعلى في تاريخ النادي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن نيوكاسل سيدفع 60 مليون جنيه إسترليني بشكل فوري، إضافة إلى 4 ملايين كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء، ليصبح إجمالي قيمة الصفقة 64 مليون جنيه. ومن المقرر أن يسافر اللاعب خلال الساعات المقبلة إلى شمال إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي.

الصفقة تمثل ضربة قوية لمنافسين كبار، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، الذي حاول مرارًا ضم المهاجم هذا الصيف لكنه اصطدم برفض شتوتجارت لعروضه المتكررة.

وولتمايده، البالغ من العمر 22 عامًا، يتميز بقوته البدنية إلى جانب مهاراته الفنية العالية وقدرته على صناعة الفرص، ما يجعله المهاجم المثالي لخطط المدرب إيدي هاو.

اللاعب نفسه أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والعمل تحت قيادة هاو، الأمر الذي رجّح كفة نيوكاسل في سباق التعاقد معه.

النادي الإنجليزي كان يتابع اللاعب منذ فترة طويلة عبر الكشاف آندي هاو، الذي تولى دور المدير الرياضي بشكل غير رسمي هذا الصيف، قبل أن ينجح أخيرًا في جلب المهاجم الذي يعوّل عليه نيوكاسل لتعزيز طموحاته المحلية والأوروبية.