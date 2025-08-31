المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ولفرهامبتون يسعى للتعاقد مع لاعب بيرنلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:13 ص 31/08/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

دخل نادي ولفرهامبتون في مفاوضات مع لاعب الوسط جوش براونهيل، المتاح حاليًا في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد عقده مع بيرنلي خلال الصيف.

ويفاضل براونهيل (29 عامًا) بين عرض ضخم من نادي الشباب السعودي، الذي يجهز راتبًا أسبوعيًا يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني، وبين العودة إلى البريميرليج عبر بوابة وولفرهامبتون.

وكان اللاعب قد ساهم بشكل بارز في صعود بيرنلي الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفًا، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، وعلى رأسها ولفرهامبتون الذي يراقبه منذ فترة طويلة.

وفي حال نجاح "الذئاب" في حسم الصفقة، فإن براونهيل سيلعب تحت قيادة المدرب فيتور بيريرا، الذي سبق وأن تولى تدريب الشباب حتى ديسمبر الماضي.

الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

