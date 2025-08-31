دخل نادي ولفرهامبتون في مفاوضات مع لاعب الوسط جوش براونهيل، المتاح حاليًا في صفقة انتقال حر بعد رفضه تجديد عقده مع بيرنلي خلال الصيف.

ويفاضل براونهيل (29 عامًا) بين عرض ضخم من نادي الشباب السعودي، الذي يجهز راتبًا أسبوعيًا يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني، وبين العودة إلى البريميرليج عبر بوابة وولفرهامبتون.

وكان اللاعب قد ساهم بشكل بارز في صعود بيرنلي الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفًا، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية، وعلى رأسها ولفرهامبتون الذي يراقبه منذ فترة طويلة.

وفي حال نجاح "الذئاب" في حسم الصفقة، فإن براونهيل سيلعب تحت قيادة المدرب فيتور بيريرا، الذي سبق وأن تولى تدريب الشباب حتى ديسمبر الماضي.