جاكسون متمسك بالانتقال إلى بايرن ميونخ رغم قرار تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:35 ص 31/08/2025
نيكولاس جاكسون

جاكسون

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لا يزال متواجدًا في ميونخ صباح الأحد، متمسكًا بأمل إتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ، رغم قرار ناديه تشيلسي بالتراجع عن الصفقة.

وأوضحت التقارير أن إدارة تشيلسي قررت سحب اللاعب من المفاوضات بعد إصابة ليام ديلاب خلال الفوز على فولهام، حيث بات الفريق بحاجة إلى بقاء جاكسون لتعويض الغيابات في خط الهجوم.

وكان جاكسون يقترب من الانتقال إلى بايرن على سبيل الإعارة، قبل أن تحسم قيادة تشيلسي الرياضية والمدرب إنزو ماريسكا الموقف خلال اجتماع عقد مساء السبت.

وبذلك، أبلغ النادي الإنجليزي مسؤولي بايرن ميونخ بعدم المضي قدمًا في الصفقة، رغم رغبة اللاعب القوية في الرحيل.

تشيلسي الدوري الإنجليزي نيكولاس جاكسون

