صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

قميص دوناروما مع سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي حصول الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما على القميص رقم 25.

وانضم دوناروما إلى مانشستر سيتي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة كلفت نحو 30 مليون يورو.

وكان السويسري مانويل أكانجي آخر من ارتدى القميص رقم 25 في مانشستر سيتي قبل أن يغادر معارًا هذا الصيف نحو إنتر.

ذا صن

خطة أرسنال

يخطط نادي أرسنال، بعد سوق انتقالات مذهل في صيف 2025، التركيز على تمديد عقود العناصر الرئيسية في تشكيل أرتيتا.

ويواصل أرسنال مفاوضاته مع كل من بوكايو ساكا وويليام ساليبا من أجل تمديد عقودهما، خاصة أنها تنتهي في صيف 2027.

يشار إلى أن ساكا غاب عن مباراة أرسنال الأخيرة ضد ليفربول بسبب الإصابة، بينما تعرض ساليبا للإصابة خلال اللقاء ذاته.

ديلي ميل

سر بكاء صلاح

كشف اللاعب محمد صلاح كواليس بكائه بعد مباراة ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح: "عادةً ما أصفق للجماهير بعد المباراة، لكن بمجرد أن وقفت أمام مدرجات الكوب، كانوا يغنون لجوتا، ثم غمرتني مشاعري وفكرت فيه.. وكما ترى، كثير من الناس في كوب يظهرون مشاعرهم، وعندما تبدأ بالانهيار قليلًا".

يشار إلى أن اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا توفي في وقت سابق من الصيف، إثر حادث سيارة أليم.

الصحافة الإسبانية

ريال مدريد

عودة ميليتاو

عاد إيدير ميليتاو بعد تعرضه لإصابتين في الرباط الصليبي خلال الموسمين الماضيين، ويمثل ذلك توقيع لاعب جديد للمدرب تشابي ألونسو.

وأدرج المدرب، مدافعه البرازيلي في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ عودته وفي مباراة مهمة، وكان شريكه الدفاعي هو هويسين المدافع الوحيد الذي تواجد في القوام الرئيسي في جميع المباريات الثلاث للدوري الإسباني.

قناة "RTVE"

حلم لامين يامال

تحدث لامين يامال، عن العديد من الجوانب الكروية، استهلها بطموحاته والتتويج بالكرة الذهبية، قائلًا: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة سيكون أمرًا لا يصدق".

وأضاف: "جميع اللاعبين يرغبون في الفوز بالكرة الذهبية، ومن يقول غير ذلك فهو يكذب، مجرد التواجد في دائرة المنافسة على الجائزة وأنا في سن 18 عامًا فقط أمر يجب تقديره، وأتمنى أن يتحقق ذلك يومًا ما".

ريال بيتيس

دموع أنتوني

دخل البرازيلي أنتوني في حالة البكاء، أثناء حديثه خلال حفل تقديمه داخل ريال بيتيس وذلك بسبب فترته السابقة مع مانشستر يونايتد.

وقال أنتوني باكيًا: "ما حدث في مانشستر، أنا وحدي من يعرف مدى صعوبته، أتأسف لهذا الموقف الصعب".

وأضاف: "كنت أتدرب بشكل منفرد، لكن هذا جزء من الحياة، كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي، لقد أصبحت من الماضي".

الصحافة الإيطالية

موقع أتالانتا

لوكمان في قائمة أتالانتا

كشف نادي أتالانتا الإيطالي عن قائمته الرسمية للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ضمت المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان.

وكان إنتر ميلان قريبًا من التعاقد مع لوكمان، لكنه لم يوافق على تلبية مطالب أتالانتا، حتى بعد أن دخل اللاعب في إضراب فعلي وأزال أي ذكر للنادي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ضم لوكمان إلى قائمة أتالانتا في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى إصلاح علاقته مع اللاعب

كالتشيو ميركاتو

خطة ميلان

يخطط نادي ميلان في خطوة مفاجئة لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو ريجيلون، بعد أن أصبح اللاعب حرًا عقب انتهاء عقده مع توتنهام.

تواصل ممثلو ريجيلون مع ميلان لفتح الباب أمام التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في خطوة قد تعزز عمق الفريق الدفاعي، خصوصًا إذا طلب المدير الفني ماسيميليانو أليجري تعزيزات إضافية من المدير الرياضي إيلي تاري.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

القبض على لاعب ليون

ألقت الشرطة الفرنسية القبض، على لاعب شاب من أكاديمية نادي أولمبيك ليون يبلغ من العمر 13 عامًا، للاشتباه في طعنه مراهقًا يبلغ من العمر 16 عامًا وقتله في منطقة كالوير-إي-كوير.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب النادي، ويُجري قسم الجرائم الإقليمية حاليًا التحقيق في الجريمة.

لو باريزيان

مصير أومتيتي

وضع صامويل أومتيتي نجم منتخب فرنسا السابق، موعداً لتحديد مستقبله الكروي، في ظل معاناته من الإصابات المتكررة وكونه دون نادٍ حتى الآن.

ويستهدف أومتيتي التوصل لاتفاق مع نادٍ جديد بحد أقصى حتى 10 سبتمبر، أو أن يقرر الاعتزال بعمر 31 عاماً.

الصحافة الألمانية

كيكر

جنابري يطمح لتحقيق وعده الدولي

يستعد سيرج جنابري لخوض مباراته الدولية الثانية والخمسين مع المنتخب الألماني يوم الخميس في براتيسلافا، وسط طموح كبير لتقديم أداء مميز يحقق من خلاله الوعد الذي يسعى لتحقيقه مع المنتخب.

ويعود جنابري إلى مسيرة المنتخب بعد نحو تسع سنوات من ظهوره الأول الرائع في مباراة تصفيات كأس العالم ضد سان مارينو في سيرافالي، ويأمل في أن يكون موسم كأس العالم فرصة لإثبات قدراته على الساحة الدولية.

وكالة الأنباء الألمانية

كيميتش يعود لمركزه القديم

أعاد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش إلى مركزه القديم، وذلك في مستهل تدريبات المنتخب استعداداً لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026.

وكان كيميتش (30 عاما) قد انتقل للعب كظهير أيمن العام الماضي مع المنتخب، لكن ناجلسمان الآن يفضل أن يؤدي اللاعبون في مراكزهم الأساسية مع أنديتهم.

ويلعب كيميتش في عمق خط الوسط الدفاعي لبايرن.