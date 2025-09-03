المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

يغيبان عن كأس العالم .. سوني شاربلس يعود للمشاركة وكريم أحمد يواصل التقدم في ليفربول

وسيم أحمد

كتب - وسيم أحمد

10:02 ص 03/09/2025
كريم أحمد

كريم أحمد

عاد سوني شاربلس اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول المصرية إلى المشاركة من جديد رفقة الفريق الأول لنادي بولتون واندرارز الإنجليزي وظهر لأول مرة هذا الموسم.

وشارك سوني في فوز بولتون على ملعبه على حساب روثرهام بنتيجة 1-0 في إطار مباريات بطولة الـ EFL Trophy.

سوني بدأ اللقاء على دكة البدلاء ودخل كبديل إلى أرض الملعب في الدقيقة 79 من زمن المباراة وحصل على تقييم 6.6 من موقع سوفاسكور العالمي.

وفي إنجلترا أيضاً ولكن بدوري تحت 21 عام، واصل كريم أحمد لاعب ليفربول الظهور مع فريق ناديه تحت 21 عام بعد تصعيده إليه مع بداية انطلاق هذا الموسم.

وشارك كريم أساسياً في لقاء ليفربول ضد بيرتون ألبيون في اللقاء الذي انتهى بفوز بيرتون بنتيجة 2-0.

كريم شارك في مركز جديد وهو الجناح الأيسر وتم استبداله في الدقيقة 65 من زمن المباراة بعدما تحصل على تقييم 6.3 من موقع سوفاسكور.

كريم أحمد وسوني شاربلس كلاهما انضم لصفوف منتخب الشباب المصري من قبل ولكنهما يغيبان عن المشاركة في كأس العالم حيث يغيب الاول بقرار من المدير الفني أسامة نبيه بينما يغيب الثاني بسبب عدم اكتمال أوراقه المصرية.

الدوري الإنجليزي سوني شاربلس ليفربلول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg