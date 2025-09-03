عاد سوني شاربلس اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول المصرية إلى المشاركة من جديد رفقة الفريق الأول لنادي بولتون واندرارز الإنجليزي وظهر لأول مرة هذا الموسم.

وشارك سوني في فوز بولتون على ملعبه على حساب روثرهام بنتيجة 1-0 في إطار مباريات بطولة الـ EFL Trophy.

سوني بدأ اللقاء على دكة البدلاء ودخل كبديل إلى أرض الملعب في الدقيقة 79 من زمن المباراة وحصل على تقييم 6.6 من موقع سوفاسكور العالمي.

وفي إنجلترا أيضاً ولكن بدوري تحت 21 عام، واصل كريم أحمد لاعب ليفربول الظهور مع فريق ناديه تحت 21 عام بعد تصعيده إليه مع بداية انطلاق هذا الموسم.

وشارك كريم أساسياً في لقاء ليفربول ضد بيرتون ألبيون في اللقاء الذي انتهى بفوز بيرتون بنتيجة 2-0.

كريم شارك في مركز جديد وهو الجناح الأيسر وتم استبداله في الدقيقة 65 من زمن المباراة بعدما تحصل على تقييم 6.3 من موقع سوفاسكور.

كريم أحمد وسوني شاربلس كلاهما انضم لصفوف منتخب الشباب المصري من قبل ولكنهما يغيبان عن المشاركة في كأس العالم حيث يغيب الاول بقرار من المدير الفني أسامة نبيه بينما يغيب الثاني بسبب عدم اكتمال أوراقه المصرية.