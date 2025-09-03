المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تشيفرين: طرد الأندية الإسرائيلية لن يوقف حرب غزة.. ولافتة السوبر لم تكن استجابة لتغريدة صلاح

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:11 م 03/09/2025
محمد صلاح برفقة ابنتيه مكة وكيان

محمد صلاح

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه لا يؤيد فرض عقوبات رياضية على الأندية الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة، مشددًا على أن "طرد الرياضيين لن يوقف المآسي الإنسانية".

وقال تشيفرين في حوار مع بوليتيكو: "ما يحدث للمدنيين هناك يقتلني شخصيًا. من المستحيل مشاهدة هذه المآسي. لكنني لست من أنصار معاقبة الرياضيين، فما الذي يمكن أن يفعله اللاعب لإيقاف الحرب؟".

وأشار إلى أن قرار استبعاد الفرق الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يوقف الحرب في أوكرانيا، مضيفًا: "الضغط حينها كان سياسيًا كبيرًا، أما الآن فهو أكثر من المجتمع المدني، لأن السياسيين يتعاملون مع ضحايا الحروب ببراجماتية شديدة".

واستشهد تشيفرين بتجربة يوغوسلافيا عام 1992 حين تم حرمان منتخبها من المشاركة في كأس أوروبا رغم أن اللاعبين كانوا ضد النظام، مؤكدًا أن العقوبات الرياضية لم تحقق سوى "تراكم الكراهية تجاه الغرب".

وتابع: "كرة القدم لا تستطيع أن تحل هذه الأزمات. رسالتنا برفع لافتة "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين" ليست سياسية، ومن يعتبرها كذلك فهو أحمق".

وكشف رئيس اليويفا أن اللافتة التي رفعت خلال مباراة السوبر الأوروبي جاءت بمبادرة من الاتحاد نفسه، وليست استجابة لتغريدة نجم ليفربول المصري محمد صلاح، موضحًا: "كنا نفكر في الأمر منذ فترة طويلة".

واختتم تشيفرين بتوجيه انتقاد لاذع للسياسيين قائلاً: "لا أفهم كيف ينام السياسيون وهم يرون الأطفال يُقتلون جوعًا أو بالقنابل من أجل مصالح جيوسياسية. هؤلاء يحتاجون الحب، لا مزيدًا من القنابل".

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg