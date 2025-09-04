المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أب وابنه في فريق واحد.. لحظة تاريخية تجمع أشلي وتايلر يونج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:38 ص 04/09/2025
أشلي يونج

أشلي يونج ونجله تايلر

يقترب أشلي يونج ونجله تايلر يونج، من أن يصبحا أول ثنائي أب وابنه يشاركان في مباراة واحدة معًا في تاريخ دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "تشامبيونشيب".

الثنائي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، عندما واجه فريق بيتربورو يونايتد الذي كان يضم تايلر، نظيره إيفرتون الذي كان يلعب له والده أشلي.

دارين فيرجسون، المدير الفني لنادي بيتربورو، لم يشرك تايلر في تلك المباراة، لتضيع أول مواجهة رسمية بين أب وابنه في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي الممتد لـ154 عامًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

أبرزهم كييزا.. استبعاد 10 نجوم من قوائم الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

ظهور مرتقب

انضم تايلر يونج إلى صفوف إيبسويتش تاون في فريق تحت 21 عامًا، بعد اجتيازه الفترة التجريبية التي كللت بالنجاح، في الوقت ذاته الذي التحق والده أشلي يونج بالنادي في الصيف الحالي بعمر 40 عامًا.

ووفع أشلي يونج على عقد لمدة عام مع إيبسويتش في يوليو الماضي، عقب نهاية مشواره مع إيفرتون.

ويخوض إيبسويتش تاون مباراته المقبلة يوم الجمعة بعد القادم، عندما يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب بورتمن رود.

بتواجد إستيفاو وجارناتشو.. قائمة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا

تصريحات المدرب

قال المدرب كييران ماكينا عن انضمام أشلي يونج: "أشلي خاض مسيرة رائعة، وإنجازاته تتحدث عن نفسها، لقد حافظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والمنافسة طوال مسيرته، ولا يزال يقدم أداءً جيدًا للغاية".

وأضاف: "نعتقد أن قيادته وخبرته سيكونان مهمين للفريق هذا الموسم، وهو متحمس لتقديم الإضافة داخل وخارج الملعب".

الدوري الإنجليزي أشلي يونج تايلر يونج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg