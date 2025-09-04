يقترب أشلي يونج ونجله تايلر يونج، من أن يصبحا أول ثنائي أب وابنه يشاركان في مباراة واحدة معًا في تاريخ دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "تشامبيونشيب".

الثنائي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق إنجاز تاريخي في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، عندما واجه فريق بيتربورو يونايتد الذي كان يضم تايلر، نظيره إيفرتون الذي كان يلعب له والده أشلي.

دارين فيرجسون، المدير الفني لنادي بيتربورو، لم يشرك تايلر في تلك المباراة، لتضيع أول مواجهة رسمية بين أب وابنه في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي الممتد لـ154 عامًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

أبرزهم كييزا.. استبعاد 10 نجوم من قوائم الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا

ظهور مرتقب

انضم تايلر يونج إلى صفوف إيبسويتش تاون في فريق تحت 21 عامًا، بعد اجتيازه الفترة التجريبية التي كللت بالنجاح، في الوقت ذاته الذي التحق والده أشلي يونج بالنادي في الصيف الحالي بعمر 40 عامًا.

ووفع أشلي يونج على عقد لمدة عام مع إيبسويتش في يوليو الماضي، عقب نهاية مشواره مع إيفرتون.

ويخوض إيبسويتش تاون مباراته المقبلة يوم الجمعة بعد القادم، عندما يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب بورتمن رود.

بتواجد إستيفاو وجارناتشو.. قائمة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا

تصريحات المدرب

قال المدرب كييران ماكينا عن انضمام أشلي يونج: "أشلي خاض مسيرة رائعة، وإنجازاته تتحدث عن نفسها، لقد حافظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والمنافسة طوال مسيرته، ولا يزال يقدم أداءً جيدًا للغاية".

وأضاف: "نعتقد أن قيادته وخبرته سيكونان مهمين للفريق هذا الموسم، وهو متحمس لتقديم الإضافة داخل وخارج الملعب".