أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس 2025، والتي تضم ثمانية لاعبين تألقوا خلال انطلاقة الموسم الجديد.

وسيكون للجماهير الكلمة الحاسمة عبر التصويت حتى يوم الاثنين 8 سبتمبر، على أن يتم إعلان الفائز يوم الجمعة 12 سبتمبر بعد دمج أصوات الجمهور مع لجنة من خبراء كرة القدم.

ريكاردو كالافوري (أرسنال)

لعب 3 مباريات (فاز 2 وخسر 1)، سجل هدفًا وصنع هدفين.

تألق دفاعيًا وهجوميًا، سجل هدف الفوز أمام مانشستر يونايتد وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك، ثم قدم تمريرتين حاسمتين في الفوز الكبير على ليدز 5-0.

هوجو إكيتكي (ليفربول)

لعب 3 مباريات (فاز 3)، سجل هدفين وصنع هدفًا.

بداية قوية للمهاجم الفرنسي بعد انضمامه هذا الصيف، سجل وصنع في ظهوره الأول أمام بورنموث ثم سجل مجددًا ضد نيوكاسل.

جاك جريليش (إيفرتون)

لعب 3 مباريات (فاز 2 وخسر 1)، لم يسجل لكنه صنع 4 أهداف.

أكثر من صنع أهداف في البريميرليج حتى الآن، حيث صنع ثنائية أمام برايتون ثم كرر الأمر أمام وولفرهامبتون ليقود إيفرتون للمركز الخامس.

مارك جويهي (كريستال بالاس)

لعب 3 مباريات (فاز 1 وتعادل 2)، سجل هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة في مباراتين.

ساهم في الحفاظ على صلابة دفاع فريقه وسجل هدفًا رائعًا في الفوز على أستون فيلا.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

لعب 3 مباريات (فاز 1 وخسر 2)، سجل 3 أهداف.

تصدر قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، منها ثنائية أمام وولفرهامبتون.

جواو بيدرو (تشيلسي)

لعب 3 مباريات (فاز 2 وتعادل 1)، سجل هدفين وصنع هدفين.

شارك مباشرة في 4 أهداف، سجل وصنع في الفوز الكبير على وست هام، وأحرز هدفًا آخر في الديربي أمام فولهام.

أنطوان سيمينيو (بورنموث)

لعب 3 مباريات (فاز 2 وخسر 1)، سجل هدفين وصنع هدفًا.

افتتح الموسم بثنائية ضد ليفربول، بينها هدف رائع بمجهود فردي، كما صنع هدف الفوز أمام وولفرهامبتون.

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)

لعب 3 مباريات (فاز 3)، سجل هدفًا.

أحد أبرز نجوم البداية المثالية لليفربول، تألق رغم اللعب في مركز الظهير الأيمن، وسجل هدفًا خرافيًا من ركلة حرة أمام أرسنال.