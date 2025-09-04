كشف تقرير صحفي لشبكة "سكاي سبورتس" أن جوش براونهيل، لاعب وسط بيرنلي السابق، وافق على الانضمام إلى نادي الشباب السعودي في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عقدًا يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني، على أن يسافر إلى السعودية غدًا لإجراء الفحوصات الطبية وإنهاء تفاصيل التعاقد.

وكان براونهيل قد رفض عرضًا جديدًا من ناديه السابق بيرنلي، وفتح باب المفاوضات مع عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها وولفرهامبتون، قبل أن يستقر على خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

وارتبط اسم اللاعب بالعديد من الأندية هذا الصيف، بعد أن لعب دورًا بارزًا في عودة بيرنلي إلى البريميرليج، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة من وسط الملعب خلال الموسم الماضي.