اسم جوتا فجّر دموعه.. جماهير ليفربول تحيي حزن محمد صلاح

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:37 ص 16/08/2025
صلاح وجوتا

صلاح وجوتا

سالت دموع محمد صلاح، نجم ليفربول، في ختام مباراة فريقه أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، في لحظات حضرت فيها ذكرى زميله الراحل ديوجو جوتا.

وتوفى جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، الذي كان يلعب لفريق بينافيل البرتغالي في دوري الدرجة الثانية، في حادث سيارة يوم 3 يوليو الماضي في مقاطعة زامورا الإسبانية.

ليفربول يحاول قطع الطريق على ريال مدريد

ليفربول فاز على بورنموث 4-2، مساء الجمعة، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

جماهير ليفربول تحيي حزن محمد صلاح

صلاح سجل الهدف الرابع لليفربول في اللحظات الأخيرة، ثم احتفل بتقليد أحد الاحتفالات التي اشتهر بها جوتا، قبل أن تسقط دموعه تأثرا.

ولم يتمالك النجم المصري دموعه عقب نهاية اللقاء، أثناء توجهه لتحية جماهير ليفربول، والتي كانت تهتف باسم النجم الراحل.

وكان صلاح قد كتب كلمات مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام" لنعي صديقه جوتا بعد أيام من وفاته، بقوله: "أنا حقا عاجز عن الكلام، حتى يوم أمس، لم أكن أعتقد أبدا أن هناك شيئا يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف، زملاء الفريق يأتون ويذهبون ولكن ليس هكذا".

وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية تقبل أن ديوجو لن يكون موجودا عندما نعود، قلبي ومشاعري مع زوجته وأطفاله وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة".

وقبل انطلاق مباراة ليفربول أمام بورنموث، رفع المشجعون لافتات مكتوب عليها "DJ20" و"AS30" في مدرجين خلال فترة صمت تكريما للاعبين البرتغاليين، ووقف لاعبو فريق ليفربول متشابكي الأذرع حول دائرة الوسط.

وظهر لاعبو الفريقين بشارات سوداء، وكذلك أرني سلوت مدرب ليفربول وأعضاء الجهاز الفني.

كما تم أداء أغنية "لن تمشي وحيدا أبدا" بينما كانت الجماهير تلوح باللافتات والأعلام والأوشحة تخليدا لذكرى جوتا، الذي عُرضت صورته مع شقيقه على الشاشة الكبيرة.

خطط ليفربول لتكريم جوتا

لعب جوتا مع ليفربول في المواسم الـ5 السابقة، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وقرر ليفربول حجب القميص رقم 20 مدى الحياة، تكريما للاعبه البرتغالي الراحل، الذي انضم للنادي قادما من ولفرهامبتون واندررز في عام 2020.

ليفربول يتجاوز فخ بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج

وكشف ليفربول مؤخرا عن خططه لإقامة تمثال تذكاري في ملعب "أنفيلد"، ليكون بمثابة تكريم دائم لجوتا، الذي سجل 65 هدفا في 182 مباراة مع الفريق.

كذلك سيرتدي لاعبو ليفربول شعار "20 للأبد" على قمصانهم وسترات التدريب طوال موسم 2025-2026، بينما ستطلق مؤسسة ليفربول الخيرية الرسمية، برنامجا لكرة القدم الشعبية باسم اللاعب البرتغالي الدولي.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح ديوجو جوتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

