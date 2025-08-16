المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سلوت: ما حدث من الجماهير لمس قلب صلاح.. وأنا أيضًا تأثرت بتلك المشاعر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:17 م 16/08/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب ليفربول

عبر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام بورنموث، في مستهل مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي، وتطرق للحديث عن محمد صلاح وتأثره بوفاة ديوجو جوتا.

وظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول، عقب نهاية مباراة فريقه أمام بورنموث متأثرًا برحيل زميله ديوجو جوتا، حيث لم يستطع السيطرة على دموعه التي انهمرت أمام الجماهير في ملعب أنفيلد.

وحسم ليفربول تفوقه أمام بورنموث بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، وجرت أحداث اللقاء على ملعب أنفيلد.

كييزا وصلاح ينقذان سلوت.. ليفربول يتجاوز فخ بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

مشاعر سلوت

استهل آرني سلوت، حديثه في تصريحات عقب المباراة: "الشعور الأساسي بالنسبة في هو مدى التأثر والقوة في تكريم ديوجو، اللافتة التي تم رفعها، طريقة غناء لن تسير وحدك أبدًا، الغناء من أجله قبل المباراة، في الدقيقة الأولى، بعد 20 دقيقة، وفي النهاية، كان كل ذلك مؤثرًا للغاية، وهذا هو إحساسي الأكبر بعد اللقاء".

سلوت يتحدث عن صلاح

وانتقل سلوت، للحديث عن صلاح، قائلًا: "عن ردة فعل صلاح، لم أسأله، لم أرد أن أذهب لغرفة الملابس مباشرة بعد اللقاء، فقد كان رد فعل جماهيرنا اليوم مميزًا للغاية، خاصة كيف استمروا بالغناء في النهاية من أجل ديوجو".

وأضاف: "في كل مرة تظن أنه لا يمكن توقع المزيد من جمهور ليفربول، يفاجئونك بشيء أكبر، وأعتقد أن ما حدث لمس قلب صلاح، وربما شعر بتأثر شديد".

وأكمل: "كلنا نعرف أن عائلته كانت هنا، زوجته وأطفاله، بالنسبة لهم كان من المؤثر أن يسمعوا كم هو محبوب هنا، مع الجماهير واللافتات وما فعلوه، لكننا شعرنا أيضًا بالحزن الكبير الذي ما زال في قلوبهم، ربما هذه المشاعر المختلطة جعلت صلاح عاطفيًا، وأنا أيضًا شعرت بالأمر نفسه".

اسم جوتا فجّر دموعه.. جماهير ليفربول تحيي حزن محمد صلاح

سلوت يتحدث عن كييزا

وقال سلوت: "بعد أن غنى له المشجعون مرارًا خلال المباراة وكذلك الموسم الماضي، أعتقد أنه من الجميل أن يرد لهم بشيء، وهذا ما فعله اليوم بالتأكيد، وكانت الأجواء لا تُصدق في الدقائق الأخيرة، ظننت أن الفوز بالدوري هنا سيكون أكثر خصوصية من الانتصار في مباراة ضد بورنموث".

وواصل: "لقد كانت مباراة رائعة، 3 أطراف شاركوا فيها، ستسألوني لماذا ثلاثة طبعًا بورنموث ونحن، حيث لعبنا بكل قوة لـ96 دقيقة وربما أكثر، والحكم الذي واصل اللعب ولم يوقفه مع كل لمسة صغيرة، كانت مباراة ممتعة للمشاهدة، وفي النهاية فزنا، وهذا ساعد مشاعري، لكن أظن أن هذه هي كرة القدم التي يريد الجميع أن يراها".

وأكمل: "طالما كييزا هنا فهو بالتأكيد في ليفربول، ولا يوجد سبب يدفعني للاعتقاد أن شيئًا سيتغير، لقد واجه موسمًا صعبًا العام الماضي ليستعيد جاهزيته، ولسوء حظه غاب عن جولتنا الآسيوية، وبالتالي فاته الكثير".

وأتم: "الأمر لم يقتصر عليه جو جوميز كذلك، وخسرنا أيضًا كونور برادلي، لذلك تبديلاتي كانت مرتبطة بلاعبين لا يستطيعون اللعب 90 دقيقة كاملة، كييزا عندما احتجناه، أشركته، وعند 2-2 احتجنا لمهاجم رقم 9، فدفعنا به وقدّم المطلوب وهذا أمر إيجابي لمستقبله مع النادي".

كانت حقائبه جاهزة للرحيل.. بداية عهد كييزا في ليفربول

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ديوجو جوتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg