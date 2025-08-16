عبر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام بورنموث، في مستهل مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي، وتطرق للحديث عن محمد صلاح وتأثره بوفاة ديوجو جوتا.

وظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول، عقب نهاية مباراة فريقه أمام بورنموث متأثرًا برحيل زميله ديوجو جوتا، حيث لم يستطع السيطرة على دموعه التي انهمرت أمام الجماهير في ملعب أنفيلد.

وحسم ليفربول تفوقه أمام بورنموث بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، وجرت أحداث اللقاء على ملعب أنفيلد.

مشاعر سلوت

استهل آرني سلوت، حديثه في تصريحات عقب المباراة: "الشعور الأساسي بالنسبة في هو مدى التأثر والقوة في تكريم ديوجو، اللافتة التي تم رفعها، طريقة غناء لن تسير وحدك أبدًا، الغناء من أجله قبل المباراة، في الدقيقة الأولى، بعد 20 دقيقة، وفي النهاية، كان كل ذلك مؤثرًا للغاية، وهذا هو إحساسي الأكبر بعد اللقاء".

سلوت يتحدث عن صلاح

وانتقل سلوت، للحديث عن صلاح، قائلًا: "عن ردة فعل صلاح، لم أسأله، لم أرد أن أذهب لغرفة الملابس مباشرة بعد اللقاء، فقد كان رد فعل جماهيرنا اليوم مميزًا للغاية، خاصة كيف استمروا بالغناء في النهاية من أجل ديوجو".

وأضاف: "في كل مرة تظن أنه لا يمكن توقع المزيد من جمهور ليفربول، يفاجئونك بشيء أكبر، وأعتقد أن ما حدث لمس قلب صلاح، وربما شعر بتأثر شديد".

وأكمل: "كلنا نعرف أن عائلته كانت هنا، زوجته وأطفاله، بالنسبة لهم كان من المؤثر أن يسمعوا كم هو محبوب هنا، مع الجماهير واللافتات وما فعلوه، لكننا شعرنا أيضًا بالحزن الكبير الذي ما زال في قلوبهم، ربما هذه المشاعر المختلطة جعلت صلاح عاطفيًا، وأنا أيضًا شعرت بالأمر نفسه".

سلوت يتحدث عن كييزا

وقال سلوت: "بعد أن غنى له المشجعون مرارًا خلال المباراة وكذلك الموسم الماضي، أعتقد أنه من الجميل أن يرد لهم بشيء، وهذا ما فعله اليوم بالتأكيد، وكانت الأجواء لا تُصدق في الدقائق الأخيرة، ظننت أن الفوز بالدوري هنا سيكون أكثر خصوصية من الانتصار في مباراة ضد بورنموث".

وواصل: "لقد كانت مباراة رائعة، 3 أطراف شاركوا فيها، ستسألوني لماذا ثلاثة طبعًا بورنموث ونحن، حيث لعبنا بكل قوة لـ96 دقيقة وربما أكثر، والحكم الذي واصل اللعب ولم يوقفه مع كل لمسة صغيرة، كانت مباراة ممتعة للمشاهدة، وفي النهاية فزنا، وهذا ساعد مشاعري، لكن أظن أن هذه هي كرة القدم التي يريد الجميع أن يراها".

وأكمل: "طالما كييزا هنا فهو بالتأكيد في ليفربول، ولا يوجد سبب يدفعني للاعتقاد أن شيئًا سيتغير، لقد واجه موسمًا صعبًا العام الماضي ليستعيد جاهزيته، ولسوء حظه غاب عن جولتنا الآسيوية، وبالتالي فاته الكثير".

وأتم: "الأمر لم يقتصر عليه جو جوميز كذلك، وخسرنا أيضًا كونور برادلي، لذلك تبديلاتي كانت مرتبطة بلاعبين لا يستطيعون اللعب 90 دقيقة كاملة، كييزا عندما احتجناه، أشركته، وعند 2-2 احتجنا لمهاجم رقم 9، فدفعنا به وقدّم المطلوب وهذا أمر إيجابي لمستقبله مع النادي".

