علق الغاني أنطوان سيمنيو لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، على واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ليفربول في ملعب "آنفيلد" بالدوري الإنجليزي.

والتقى نادي ليفربول بنظيره بورنموث، أمس الجمعة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، وتمكن "الريدز" من تحقيق الفوز بنتيجة (4-2).

سيمنيو يعلق على واقعة العنصرية

وكتب سيمنيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "ستبقى ليلة أمس في أنفيلد عالقة في ذهني للأبد، ليس بفضل كلمات شخص واحد، بل بفضل تضافر جهود عائلة كرة القدم بأكملها".

وأضاف: "إلى زملائي في فريق بورنموث الذين ساندوني في تلك اللحظة، وإلى لاعبي وجماهير ليفربول الذين أظهروا شخصيتهم الحقيقية، وإلى مسؤولي الدوري الإنجليزي الذين تعاملوا مع الأمر باحترافية شكرًا لكم، أظهرت كرة القدم أفضل ما فيها في اللحظات الحاسمة".

وأكمل: "شعرتُ بتسجيل هذين الهدفين وكأنني أتحدث اللغة الوحيدة التي تعني الكثير على أرض الملعب، لهذا السبب ألعب من أجل لحظات كهذه، من أجل زملائي في الفريق، من أجل كل من يؤمن بما يمكن أن تكون عليه هذه اللعبة الجميلة".

وأتم لاعب بورنموث: "رسائل الدعم الغامرة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تُذكرني بحبي لهذه الرياضة، نواصل المضي قدمًا معًا".

واقعة عنصرية

وتعرض أنطوان سيمنيو لاعب بورنموث، لعبارات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أثناء تنفيذه رمية تماس قرب المدرج الرئيسي من ملعب أنفيلد.

وأبلغ سيمينيو، حكم المباراة، ليتجه إلى إيقاف اللقاء، ليجتمع بمدرب ليفربول، آرني سلوت، ومدرب بورنموث، أندوني إيراولا على أرض الملعب لإطلاعهما بالموقف.

بيان ليفربول

وأصدر نادي ليفربول بيانًا بشأن الواقعة التي حدثت خلال مباراته أمام بورنموث، أكد خلاله على إدانته لكافة أشكال العنصرية والتمييز، موضحًا أنه لن يتمكن من التعليق بشكل أكبر عن الأمر.

وجاء بيان ليفربول، على النحو التالي: "نادي ليفربول لكرة القدم على علم بوجود ادعاء بتعرض أحد الأشخاص لإساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي بورنموث".

وأضاف: "نحن ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، فليس لهما مكان في المجتمع أو في كرة القدم".

وأتم: "النادي غير قادر على التعليق أكثر في الوقت الحالي، حيث إن الحادث المزعوم الليلة هو موضوع تحقيق من قبل الشرطة، وسندعمه بشكل كامل".

