تحصل المدافع إزري كونسا، لاعب فريق أستون فيلا، على أول بطاقة حمراء، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

أول طرد في الدوري الإنجليزي

ونال كونسا البطاقة الحمراء في مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، على أرضية ملعبه الفيلا بارك.

وأشهر الحكم كريج باوسون، البطاقة الحمراء في وجه كونسا، في الدقيقة 66 من زمن المباراة، بعد إعاقته للجناح أنتوني جوردون، الذي كان متجهًا للانفراد بالحارس ماركو بيزوت.

رقم سلبي لكونسا مع أستون فيلا

وتحصل كونسا على البطاقة الحمراء الثالثة له مع أستون فيلا في البريميرليج، وهو ثاني أكثر لاعب حصولًا على البطاقات الحمراء بقميص الفيلانز في المسابقة، خلف لي هندري صاحب الـ 4 بطاقات.

وكان نيوكاسل طرفًا في البطاقة الحمراء الأولى في الموسم الماضي أيضًا، والتي أشهرت ضد مدافعه فابيان شار، في مواجهة ساوثامبتون.

وكان الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي قد انطلق مساء أمس، بمواجهة ليفربول ضد بورنموث.

وتفوق ليفربول في المباراة الأولى على حساب بورنموث، بنتيجة 4-2.