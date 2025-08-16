المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيوكاسل العامل المشترك.. كونسا يحصد أول بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي 2025-2026

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:24 م 16/08/2025
طرد كونسا مدافع أستون فيلا خلال مواجهة نيوكاسل

طرد كونسا مدافع أستون فيلا خلال مواجهة نيوكاسل

تحصل المدافع إزري كونسا، لاعب فريق أستون فيلا، على أول بطاقة حمراء، في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

أول طرد في الدوري الإنجليزي

ونال كونسا البطاقة الحمراء في مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، على أرضية ملعبه الفيلا بارك.

لماذا يغيب إيمليانو مارتينيز عن المباراة الافتتاحية لأستون فيلا ضد نيوكاسل؟

وأشهر الحكم كريج باوسون، البطاقة الحمراء في وجه كونسا، في الدقيقة 66 من زمن المباراة، بعد إعاقته للجناح أنتوني جوردون، الذي كان متجهًا للانفراد بالحارس ماركو بيزوت.

رقم سلبي لكونسا مع أستون فيلا

وتحصل كونسا على البطاقة الحمراء الثالثة له مع أستون فيلا في البريميرليج، وهو ثاني أكثر لاعب حصولًا على البطاقات الحمراء بقميص الفيلانز في المسابقة، خلف لي هندري صاحب الـ 4 بطاقات.

وكان نيوكاسل طرفًا في البطاقة الحمراء الأولى في الموسم الماضي أيضًا، والتي أشهرت ضد مدافعه فابيان شار، في مواجهة ساوثامبتون.

وكان الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي قد انطلق مساء أمس، بمواجهة ليفربول ضد بورنموث.

مشكلات دفاعية ومخاوف في خط الوسط.. 3 ملامح من فوز ليفربول على بورنموث (تحليل)

وتفوق ليفربول في المباراة الأولى على حساب بورنموث، بنتيجة 4-2. 

أخبار تهمك

