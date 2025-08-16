انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، منذ قليل، التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد حسمها التعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، في ثاني مواجهات الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

بدأت مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، بوقوف كل من الملعب، دقيقة حداد على وفاة ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، وشقيقه الأصغر أندريه.

جاءت مجريات مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، بسيطرة واستحواذ للفريق الضيف "المكابايس"، إلا أن المحاولات السانحة لم يتم استغلالها بالصورة الصحيحة، لأنه رغم الوصول بـ 14 فرصة، سددت الكرة على المرمى 3 مرات فقط.

وشهدت مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد طرد إزري كونسا، في الدقيقة 66، بعدما عرقل جوردون وهو في حالة انفراد بحارس المرمى، إلا أنه رغم النقص العدد، لم ينجح الضيوف في هز الشباك.

تأثير إيزاك

ويعاني نيوكاسل من تمرد مهاجمه ألكسندر إيزاك، والذي وضح تأثيره خلال مجريات المباراة، بعدما فشل الفريق في هز شباك أستون فيلا، رغم السيطرة على غالبية مجريات اللقاء.

حتى الآن، لا يزال الوضع كما كان، إيزاك يواصل التمرد لرغبته في الرحيل، ونيوكاسل يترقب التطورات الأخيرة للملف، حتى مطلع سبتمبر المقبل، بالتزامن مع غلق باب القيد الصيفي في إنجلترا.

واكتفى الفريقان بتقاسم نقاط المباراة الأولى التي تنتهي بالتعادل السلبي في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء المواجهة الافتتاحية بين ليفربول وبورنموث بفوز الريدز (4-2).

ويلتقي أستون فيلا في مباراته المقبلة مع برينتفورد، خارج ملعبه، يوم السبت المقبل، بينما يستضيف نيوكاسل نظيره ليفربول، في لقاء مرتقب، الاثنين الموافق 25 أغسطس، على ملعب سانت جيمس بارك.

وكانت آخر مباراة جمعت بين أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد، على ملعب فيلا بارك الموسم الماضي، انتهت لأصحاب الملعب بنتيجة (4-1)، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.