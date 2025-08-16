يواصل نادي ميلان سعيه الحثيث للتعاقد مع النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، حيث كثف الروسونيري مفاوضاته مع وكلاء اللاعب، وفقًا لتقارير إيطالية.

أفاد موقع MilanNews24 أن ميلان يسعى لجعل كييزا "الإضافة المثالية" لتشكيلته في سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن مهاجم احتياطي لتعزيز خط الهجوم.

وكان اسم الروسونيري قد ارتبط مؤخرًا بمهاجم مانشستر يونايتد راسموس هوجلوند ونجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش، لكن دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

وتألق كييزا مؤخرًا بتسجيله هدفًا في فوز ليفربول 4-2 على بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود بقوة بعد غياب عن المشاركة في الموسم الماضي.

وعبر الجناح الإيطالي عن سعادته بالهدف، مهديًا إياه لزميله ديوجو جوتا.

من جهة أخرى، يبدو أن ماسيميليانو أليجري، المدرب السابق لكييزا في يوفنتوس، يتطلع لإعادة العمل مع اللاعب في ميلان.