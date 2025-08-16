المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بعد هدفه مع ليفربول.. ميلان يكثف مفاوضاته مع كييزا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:58 م 16/08/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

يواصل نادي ميلان سعيه الحثيث للتعاقد مع النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، حيث كثف الروسونيري مفاوضاته مع وكلاء اللاعب، وفقًا لتقارير إيطالية.

هل ينجح أليجري في لم شمله مع كييزا في ميلان؟

أفاد موقع MilanNews24 أن ميلان يسعى لجعل كييزا "الإضافة المثالية" لتشكيلته في سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يبحث فيه النادي عن مهاجم احتياطي لتعزيز خط الهجوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان اسم الروسونيري قد ارتبط مؤخرًا بمهاجم مانشستر يونايتد راسموس هوجلوند ونجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش، لكن دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

وتألق كييزا مؤخرًا بتسجيله هدفًا في فوز ليفربول 4-2 على بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود بقوة بعد غياب عن المشاركة في الموسم الماضي.

وعبر الجناح الإيطالي عن سعادته بالهدف، مهديًا إياه لزميله ديوجو جوتا.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

من جهة أخرى، يبدو أن ماسيميليانو أليجري، المدرب السابق لكييزا في يوفنتوس، يتطلع لإعادة العمل مع اللاعب في ميلان.

ليفربول ميلان الدوري الإنجليزي فيديريكو كييزا ليفربول ضد بورنموث

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

