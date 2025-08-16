المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رومانو: إيزي يبلغ كريستال بالاس برغبته في الانضمام لتوتنهام

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:13 م 16/08/2025
إيزي نجم كريستال بالاس

إيزي نجم كريستال بالاس

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن تطورات مفاوضات فريق توتنهام هوتسبير، للتعاقد مع إيبيريتشي إيزي نجم نادي كريستال بالاس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رومانو يكشف موقف إيزي من عرض توتنهام

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "أبلغ إيبيريتشي إيزي كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الأسبوع برغبته في الانضمام إلى توتنهام".

وتابع: "المحادثات تتقدم، حيث وافق إيزي بالفعل على مشروع توتنهام، وهو مستعد للانتقال هذا الشهر".

وأكمل: "لم يُحسم الأمر بعد، لكن إيزي يأمل في انتقاله إلى توتنهام في أقرب وقت ممكن".

أرقام إيزي مع كريستال بالاس

وساهم إيزي في تتويج فريقه كريستال بالاس ببطولتين على التوالي، بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، بهدف نظيف سجله اللاعب ذاته.

وفاز في بداية الموسم الحالي، بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول، رغم إهداره لركلة ترجيح، لكن تألق زميله الحارس دين هندرسون حسم اللقب لصالح كتيبة النسور.

للتفوق على أرسنال.. توتنهام يجهز عرضا لضم إيزي

وشارك نجم كريستال بالاس صاحب الـ 27 عامًا، في 43 مباراة بالموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه بمختلف المسابقات.

وفي المقابل يسعى توتنهام لتعزيز صفوفه بصفقات قوية، استعدادًا لمشاركته في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، بالإضافة للمنافسة على مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدربه الجديد توماس فرانك.

وكان توتنهام قد تعاقد مع كلا من: محمد قدوس، جواو بالينيا، لوكا فوسكوفيتش بالإضافة لضم ماتياس تيل من بايرن ميونخ بصفة نهائية، بينما رحل نجمه سون للدوري الأمريكي.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
كريستال بالاس توتنهام إيزي

