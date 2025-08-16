المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
استبعاد جديد.. هل انتهت قصة بيسوما مع توتنهام؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:21 م 16/08/2025
بيسوما

بيسوما بقميص توتنهام

استبعد المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، اللاعب المالي يفيس بيسوما من قائمة الفريق الأول أمام بيرنلي في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

صاحب الـ28 عامًا أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف توتنهام هذا الصيف.

أزمة بيسوما في توتنهام

وقع توماس فرانك عقوبة انضباطية على بيسوما، باستبعاد اللاعب من قائمة توتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025 أمام باريس سان جيرمان، في مباراة خسرها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح.

وفسر مدرب توتنهام استبعاد بيسوما من قائمة نهائي كأس السوبر الأوروبي بأن اللاعب المالي لم يكن منضبطًا في الحضور إلى الحصص التدريبية الجماعية، موضحًا أن هذا التصرف تكرر أكثر من مرة.

المدرب الجديد لتوتنهام يبدو صارمًا بحسب شبكة بي بي سي التليفزيونية التي ألمحت إلى أن قصة بيسوما قد تنتهي مع توتنهام عند هذا الحد.

وعد كاذب

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء توتنهام أمام بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، تحدث توماس فرانك عن أزمة بيسوما.

وشدد فرانك على أنه عالج، حسب وصفه، أزمة بيسوما، موضحًا أن العقوبة انحصرت على حرمانه من المشاركة في كأس السوبر الأوروبي، كما وعد بإعادة لاعب الوسط إلى قائمة الفريق في مباراة بيرنلي الافتتاحية.

وأخلف فرانك الوعد الذي قدمه لبيسوما، ليغيب اللاعب عن قائمة توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي، سواءً الأساسية أو الاحتياطية.

اهتمام واسع

بعد الغياب عن قائمة توتنهام مجددًا، أصبح موقف بيسوما الذي خاض 100 مباراة رسمية مع سبيرز واضحًا، إذ لم يعد ضمن حسابات فرانك.

وأشار موقع "sportsboom" الإنجليزي إلى أن توتنهام استقر على التخلص من خدمات بيسوما هذا الصيف، خاصة أن عقد اللاعب يمتد لموسم وحيد حتى يونيو 2026، أي أن الفرصة مواتية للاستفادة منه ماليًا.

وأوضح أن بيسوما لديه عروض أوروبية عديدة، أبرزها من يوفنتوس وروما الإيطاليين، إضافة إلى فنربشخة التركي.

يشار إلى أن المالي يفيس بيسوما خاض مع توتنهام هوتسبير 100 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها هدفين دون أن يصنع.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام يفيس بيسوما

