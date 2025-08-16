لأول مرة.. تطبيق قانون الـ8 ثوان في الدوري الإنجليزي

شهدت الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، خلال مباراة توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي، تطبيق قانون الـ8 ثوان، الجديد في كرة القدم، لأول مرة على الإطلاق في المسابقة الأشهر حول العالم.

وفاز توتنهام هوتسبير على أرضه أمام بيرنلي، اليوم السبت، بثلاثية نظيفة يدين فيها بالفضل إلى ثنائية المهاجم البرازيلي ريتشارلسون وهدف الجناح الويلزي برينان جونسون على الترتيب.

قانون جديد في الدوري الإنجليزي

في الدقيقة الرابعة فقط، فاجأ الحكم مايكل أوليفر، الجميع، بإطلاق صافرته بعد أن رفع يديه إثر الإشارة بـ8 أصابع، محتسبًا ركلة ركنية على بيرنلي، رغم أن الكرة كانت بحوزة الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا.

واحتسب أوليفر ركلة ركنية لتوتنهام بسبب تغيير جديد في قوانين كرة القدم، يتعلق باحتفاظ الحارس بالكرة بين يديه لمدة 8 ثوان أو أكثر، ما يطبق لأول مرة على الإطلاق في منافسات الدوري الإنجليزي.

قاعدة الـ8 ثوان

في مارس 2025، أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، IFAB، الموافقة على 5 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم في الموسم المقبل 2025-2026، على أن يبدأ تطبيقها في كأس العالم للأندية، الصيف المقبل.

وضمن التعديلات الجديدة لقوانين كرة القدم، أصبح لزامًا على الحكم منح ركلة ركنية للفريق الخصم بدلًا من احتساب ركلة حرة غير مباشرة، إذا تجاوز وقت احتفاظ حارس المرمى بالكرة لمدة 8 ثوانٍ أو أكثر.

وشهد كأس العالم للأندية بالفعل تطبيق هذا القانون الجديد في كرة القدم خلال لقاء بين ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.