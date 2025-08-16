المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب جالاتا سراي.. استبعاد إيدرسون من مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:13 م 16/08/2025
إيدرسون

إيدرسون

خرج البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي من قائمة مباراة وولفرهامبتون والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

للتعرف على مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

استبعاد إيدرسون من قائمة مانشستر سيتي

لن يكون إيدرسون موجودًا في تشكيلة مانشستر سيتي ولا على دكة البدلاء أمام وولفرهامبتون.

ويحرس جيمس ترافورد مرمى مان سيتي في انطلاقة الموسم الجديد ضد وولفرهامبتون.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن غياب إيدرسون ليس بسبب الإصابة ولكن لاقترابه من الانتقال إلى جالاتا سراي التركي.

وأضافت أن إيدرسون يرغب في إتمام صفقة انتقاله إلى جالاتا سراي، ويبدو أنه تم استبعاده بسبب الانتقال المرتقب.

تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش على دكة البدلاء.. وظهور 3 صفقات أمام وولفرهامبتون

تشكيل مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مان سيتي وولفرهامبتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg