خرج البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي من قائمة مباراة وولفرهامبتون والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

استبعاد إيدرسون من قائمة مانشستر سيتي

لن يكون إيدرسون موجودًا في تشكيلة مانشستر سيتي ولا على دكة البدلاء أمام وولفرهامبتون.

ويحرس جيمس ترافورد مرمى مان سيتي في انطلاقة الموسم الجديد ضد وولفرهامبتون.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن غياب إيدرسون ليس بسبب الإصابة ولكن لاقترابه من الانتقال إلى جالاتا سراي التركي.

وأضافت أن إيدرسون يرغب في إتمام صفقة انتقاله إلى جالاتا سراي، ويبدو أنه تم استبعاده بسبب الانتقال المرتقب.

تشكيل مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس، ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

