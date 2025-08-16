المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توتنهام يقهر بيرنلي.. وثلاثية سندرلاند تزين عودته للدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:32 م 16/08/2025
توتنهام

توتنهام

قاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون فريقه توتنهام للفوز على بيرنلي بنتيجة 3-0 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة توتنهام ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

للتعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ريتشارليسون يقود توتنهام لهزيمة بيرنلي

وسجل ريتشارليسون ثنائية رائعة في الدقيقتين 10 و60 مستفيدا من تمريرتين حاسمتين لزميله الغاني، محمد قدوس، المنضم حديثا لصفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وأحرز برينان جونسون الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليحصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط في الموسم تحت قيادة مدربه الدنماركي، توماس فرانك.

وكان توتنهام خسر منذ أيام لقب السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

سندرلاند يفتتح عودته للبريميرليج بثلاثية ضد وست هام

في مباراة أخرى، فاز سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي بعد غياب 8 سنوات على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف سندرلاند كل من إليازر مايندا ودانيال بالارد وويلسون إيزيدور في الدقائق 61 و73 و92.

برايتون يتعادل مع فولهام

وفي مواجهة ثالثة، تعادل برايتون أمام ضيفه فولهام بنتيجة 1-1.

تقدم مات أورايلي لبرايتون في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وأدرك الضيوف التعادل بهدف رودريجو مونيز في الدقيقة 96.

للتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي اضغط هنا

