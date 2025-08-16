قاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون فريقه توتنهام للفوز على بيرنلي بنتيجة 3-0 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة توتنهام ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم "2025-2026".

ريتشارليسون يقود توتنهام لهزيمة بيرنلي

وسجل ريتشارليسون ثنائية رائعة في الدقيقتين 10 و60 مستفيدا من تمريرتين حاسمتين لزميله الغاني، محمد قدوس، المنضم حديثا لصفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وأحرز برينان جونسون الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليحصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط في الموسم تحت قيادة مدربه الدنماركي، توماس فرانك.

وكان توتنهام خسر منذ أيام لقب السوبر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

سندرلاند يفتتح عودته للبريميرليج بثلاثية ضد وست هام

في مباراة أخرى، فاز سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي بعد غياب 8 سنوات على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف سندرلاند كل من إليازر مايندا ودانيال بالارد وويلسون إيزيدور في الدقائق 61 و73 و92.

برايتون يتعادل مع فولهام

وفي مواجهة ثالثة، تعادل برايتون أمام ضيفه فولهام بنتيجة 1-1.

تقدم مات أورايلي لبرايتون في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وأدرك الضيوف التعادل بهدف رودريجو مونيز في الدقيقة 96.

