ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بعد نهاية مباريات السبت.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، أمس الجمعة، بفوز ليفربول عى بورنموث بنتيجة 4-2.

وبدأت مباريات اليوم السبت بتعادل أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد، برايتون 1-1 فولهام، وفوز سندرلاند على وست هام يونايتد 3-0.

كما انتصر توتنهام على بيرنلي بنتيجة 3-0، كما اكتسح مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أصبح مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن بفضل فارق الأهداف.

وحققت 4 فرق حتى الآن الانتصار وهي (ليفربول، مانشستر سيتي، سندرلاند، وتوتنهام).

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يومي الأحد والإثنين.