كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:43 م 16/08/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي "2025-2026" بعد نهاية مباريات السبت.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، أمس الجمعة، بفوز ليفربول عى بورنموث بنتيجة 4-2.

للتعرف على نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وبدأت مباريات اليوم السبت بتعادل أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد، برايتون 1-1 فولهام، وفوز سندرلاند على وست هام يونايتد 3-0.

كما انتصر توتنهام على بيرنلي بنتيجة 3-0، كما اكتسح مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 4-0.

مرموش اكتفى بـ24 دقيقة.. مان سيتي يبدأ رحلة استعادة لقب بريميرليج باكتساح وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي

أصبح مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن بفضل فارق الأهداف.

وحققت 4 فرق حتى الآن الانتصار وهي (ليفربول، مانشستر سيتي، سندرلاند، وتوتنهام).

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يومي الأحد والإثنين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي وولفرهامبتون ترتيب الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الانجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

