واصل نادي مانشستر سيتي، نتائجه الإيجابية في مبارياته الافتتاحية، بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل أبناء المدرب بيب جوارديولا مشوارهم في الموسم الجديد، بالانتصار على وولفرهامبتون برباعية ثقيلة، خارج ملعبه.

وجاءت أهداف السيتزنز عن طريق كلا من: هالاند (ثنائية)، تيجاني رايندرز وريان شرقي.

صدام مع توتنهام.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

وتعد هذه هي المباراة التاسعة على التوالي، التي يخوضها مانشستر سيتي خارج ملعبه في افتتاح البريميرليج، وحقق انتصاره الثامن في تلك المواجهات.

كما أن هذا الفوز هو الرابع عشر للفريق صاحب الزي السماوي، في مباريات الافتتاح خلال المواسم الخمسة عشر الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سقوط السيتي الوحيد في مباريات افتتاح البريميرليج، في موسم 2021-2022، على يد توتنهام هوتسبير، بهدف دون رد.

قطار هالاند لا يتوقف عن التسجيل في الافتتاح

يذكر أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند قد سجل في كلا من مبارياته الأربع في الجولة الأولى، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتفوق فقط محمد صلاح على هالاند، على صعيد التسجيل في الجولة الأولى بشكل متتالي، حيث أحرز أهدافًا في 6 مواسم متتالية، بين 2017-2018 و2022-2023.