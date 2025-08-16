المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سجل وصنع.. رايندرز ينفجر في الظهور الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:19 م 16/08/2025
تيجاني رايندرز

رايندرز من الظهور الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

قدم اللاعب الهولندي تيجاني رايندرز أداءً مثاليًا في الظهور الأول مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ليسجل ويصنع في فوز كبير على وولفرهامبتون ووندرز.

وعاد مانشستر سيتي من ملعب مولينو، اليوم السبت، بالفوز (4-0) على وولفرهامبتون ووندرز في افتتاحية الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

انفجار رايندرز مع مانشستر سيتي

ظهر رايندرز أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي على حساب رودري الذي غاب بسبب حصوله على راحة إضافية، إثر إصابته العضلية أثناء المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ولم يخيب رايندرز آمال مانشستر سيتي، ليسجل ويصنع أمام وولفز.

واستطاع رايندرز أن يشارك في أول 3 أهداف لمانشستر سيتي، ليقدم "بري أسيست"، أي التمريرة التي تسبق التمريرة الحاسمة في الهدف الأول، قبل أن يضيف الثاني بنفسه، ثم يصنع الثالث.

ماذا قال رايندرز عن أول ظهور في الدوري الإنجليزي؟

وقال رايندرز في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "إنها بداية رائعة أن أسجل وأصنع في الدوري الإنجليزي الذي طالما حلمت باللعب فيه.. لا يمكن أن تكون بدايتي أفضل من تلك".

وأضاف: "أتعلم الكثير من بيب جوارديولا.. أحصل منه على رؤية جديدة لكرة القدم، وبالنسبة لي الأمر يتعلق بالتأقلم سريعًا، ومحاولة تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة مع مانشستر سيتي".

وأشاد بيب جوارديولا بالظهور الأول لرايندرز في منافسات الدوري الإنجليزي، بقوله: "منحنا شيئًا كنا نفتقده في مانشستر سيتي، إنه يملك سرعة مذهلة في التوغل داخل منطقة الجزاء".

بالأرقام.. ماذا قدم أمام وولفرهامبتون؟

- الدقائق: 90

- الأهداف: 1

- الصناعة: 1

- اللمسات: 82

- دقة التمريرات الصحيحة: 52 من 57 (91%)

- التمريرات المفتاحية: 2

- الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 3

- العرضيات الصحيحة: 1 من 3

- التسديدات على المرمى: 1

- التسديدات خارج المرمى: 2

- الالتحامات الأرضية الناجحة: 4 من أصل 13

- فقدان الكرة: 16

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي تيجاني رايندرز

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

