صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

طلب سانشو

يطالب اللاعب جادون سانشو بالحصول على راتب كبير من أجل الموافقة على ارتداء قميص روما هذا الصيف، بعد أن سمح له مانشستر يونايتد بالرحيل.

ولا يمانع مانشستر يونايتد في بيع خدمات جادون سانشو مقابل 23 مليون يورو فقط، مع رفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة.

ويتقاضى سانشو مع مانشستر يونايتد راتبًا يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ما لا يتناسب مع إمكانيات روما.

مانشستر إيفينينج نيوز

سلاح مرموش

أشاد المدير الفني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بما قدمه الفريق في مباراة الفوز (4-0) على وولفرهامبتون ضمن افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا: "لدينا سرعة مذهلة مع رايندرز وبوب وهالاند وعمر مرموش.. هذا سلاح نريد أن نستخدمه هذا الموسم، أن نستعيد الكرة ونهاجم بشكل أسرع".

وشارك مرموش ضد وولفز من مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، مقدمًا أداءً جيدًا دون أن يتمكن من التسجيل أو الصناعة.

سكاي سبورتس

هتافات ضد إيزاك

لم تتوقف جماهير نيوكاسل يونايتد عن الهتاف ضد النجم السويدي ألكسندر إيزاك، خلال مباراة التعادل (0-0) مع أستون فيلا.

وقالت جماهير نيوكاسل يونايتد في هتافاتها: "لا يوجد سوى طماع واحد فقط".

وتغنى المشجعون في هتافات أخرى: "لا نهتم بإيزاك، وهو لا يهتم بنا.. كل ما نهتم به هو نيوكاسل يونايتد".

ويواصل إيزاك الغياب عن تدريبات نيوكاسل يونايتد، في انتظار حسم مستقبله، وسط رغبة واضحة من صاحب الـ25 عامًا في الرحيل نحو ليفربول.

الصحافة الإسبانية

موقع رابطة الدوري الإسباني

تسجيل راشفورد وجارسيا

تواجد الثنائي راشفورد وخوان جارسيا في قائمة برشلونة عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "الليجا"، ليتأكد رسمياً تسجيلهما في الفريق، حيث شارك الثنائي في مواجهة الفريق الأولى بالدوري ضد ريال مايوركا.

ويتبقى 3 لاعبين لم يتم تسجيلهم حتى الآن في قائمة النادي الكتالوني وهم: روني باردجي وفويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن.

آس

مستقبل ميليتاو

يدرس نادي ريال مدريد، مستقبل لاعبه إيدير ميليتاو، حيث يراقب عن كثب حالته البدنية، لتحديد موقف الميرنجي من ضم مدافع جديد.

ويضع ريال مدريد في حساباته الثنائي ويليام ساليبا وإبراهيما كوناتي، لضم أحدهما في الصيف المقبل.

موندو ديبورتيفو

فليك غير راض

عبر هانسي فليك مدرب برشلونة، عن عدم رضاه بشأن مستوى فريقه خلال مواجهة ريال مايوركا، رغم الانتصار بثلاثية نظيفة.

وأكد فليك أن فريقه كان يجب أن يقدم أداءً أفضل، بعد طرد لاعبان من صفوف مايوركا، الذي أكمل اللقاء بتسع لاعبين خلال الشوط الثاني.

وقال فليك عقب نهاية اللقاء: "لم تعجبني المباراة، لا يمكننا اللعب بنصف طاقتنا، يجب علينا أن نعرف كيف نسيطر على الكرة واللعب، وكان علينا التسجيل، اللعب بنسبة 50 أو 60% من مستوانا أمر مستحيل".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

هزيمة مارسيليا الافتتاحية تتحول إلى أزمة

خسر أولمبيك مارسيليا مباراته الافتتاحية في الدوري الفرنسي أمام رين بنتيجة 0-1، بهدف قاتل من لودوفيك بلاس في الوقت بدل الضائع، لكن الأحداث الأبرز وقعت خارج الملعب.

تبادل لاعبو مارسيليا توبيخات حادة في غرفة الملابس، حيث هزت نقاشات حول "الحقيقة" و"الاحترام" جدران غرفة الملابس بعد خطاب متوتر وطويل.

فوت ميركاتو

توفين يعود إلى فرنسا ويطمح للمنتخب

عاد فلوريان توفين، بطل العالم 2018، إلى الدوري الفرنسي بالانضمام إلى نادي لنس هذا الصيف، بعد موسم مميز مع أودينيزي في الدوري الإيطالي.

في تصريح لشبكة بي إن سبورتس، أعرب توفين عن حلمه بالعودة إلى المنتخب الفرنسي، قائلاً: "عندما تلعب على أعلى مستوى، تطمح للمنتخب، سأبذل قصارى جهدي، وإذا كررت أدائي في إيطاليا، يمكننا أن نحلم".

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

أهداف أليجري

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب نادي ميلان عن أهدافه مع الروسونيري في الموسم الجديد "2025-2026".

ميلان سيبدأ الموسم الجديد بمواجهة باري، مساء اليوم الأحد، في الدور الأول من كأس إيطاليا.

وقال أليجري: "كأس إيطاليا هو أحد الأهداف الثلاثة التي نريد تحقيقها هذا الموسم، نظرًا لأننا لن نشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "الفوز بكأس إيطاليا سيجعلنا نشارك في السوبر أيضًا".

وأكمل: "في الدوري هدفنا إنهاءه ضمن المراكز الأربعة الأولى".

أزمة سانشو مع روما

يقف راتب سانشو عائقا في صفقة انتقاله إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق مانشستر يونايتد على بيع سانشو هذا الصيف مقابل 23 مليون يورو، ولكن سانشو لم يقبل حتى الآن بالشروط الشخصية الخاصة، حيث سيحتاج إلى خفض كبير في راتبه من أجل أن ينضم لروما.

ويبدو أن وسائل الإعلام الإيطالية متفقة إلى حد كبير على أن الصفقة يمكن أن تتم على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء مقابل رسوم إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو.

الصحافة الألمانية

بيلد

تدريب مولر الأول

تدرب توماس مولر، لأول مرة مع ناديه الجديد وايتكابس الأمريكي، بعدما انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مولر إلى وايتكابس في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن بايرن ميونخ الألماني.

ورحل مولر عن بايرن ميونخ، بعدما قضى في النادي 25 عامًا.

سكاي ألمانيا

مصير فولتمايد

حسم ألكسندر فيرلي رئيس نادي شتوتجارت، مصير نيك فولتمايد لاعب الفريق، من الانتقال إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم بايرن ميونخ عرضًا إلى شتوتجارت، لضم فولتمايد خلال الصيف الجاري، لكن تم رفضه.

وقال ألكسندر فيرلي: "نيك فولتمايد لاعبنا وسيلعب معنا هذا العام، الملف مغلق، بايرن ميونخ يعلم ذلك، تواصلنا بشأن هذا الأمر بشكل مشترك".

وشدد: "الأمر مغلق سيلعب نيك وولتماد مع شتوتغارت الموسم المقبل".

وعن زيادة راتبه، قال: "لقد اجتمعنا بالفعل مع وكيله قبل بضعة أسابيع، لذا، سنكرر هذا الأمر في الأيام المقبلة، بلا شك، نحن مهتمون بضمان رضا جميع الأطراف".