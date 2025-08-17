يشهد اليوم الأحد 17 أغسطس الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها قمة مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراتين أخرتين في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب نوتنجهام فورست أمام برينتفورد، فيما يستضيف تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني بـ 3 مباريات مساء اليوم، يأتي على رأسها مباراة إسبانيول أمام أتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الفرنسي، من المحتمل أن يظهر الدولي المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى أيضًا.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست - برينتفورد - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

تشيلسي - كريستال بالاس - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

مانشستر يونايتد - أرسنال - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو - خيتافي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

أتلتيك بيلباو - إشبيلية - الساعة 8:30 مساءً بي إن سبورتس HD3.

إسبانيول - أتلتيكو مدريد - الساعة 10:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الفرنسي

نانت - باريس سان جيرمان - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.