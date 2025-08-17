المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. قمة مانشستر يونايتد وأرسنال.. وظهور محتمل لمصطفى محمد في فرنسا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:59 ص 17/08/2025
مانشستر يونايتد وأرسنال

مانشستر يونايتد وأرسنال

يشهد اليوم الأحد 17 أغسطس الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها قمة مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراتين أخرتين في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب نوتنجهام فورست أمام برينتفورد، فيما يستضيف تشيلسي نظيره كريستال بالاس.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني بـ 3 مباريات مساء اليوم، يأتي على رأسها مباراة إسبانيول أمام أتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الفرنسي، من المحتمل أن يظهر الدولي المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى أيضًا.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست - برينتفورد - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

تشيلسي - كريستال بالاس - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

مانشستر يونايتد - أرسنال - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو - خيتافي - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

أتلتيك بيلباو - إشبيلية - الساعة 8:30 مساءً بي إن سبورتس HD3.

إسبانيول - أتلتيكو مدريد - الساعة 10:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الفرنسي

نانت - باريس سان جيرمان - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

 

الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشستر يونايتد أرسنال نانت مباريات اليوم مصطفى محمد جدول مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg