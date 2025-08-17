المواجهة البارزة يوم الأحد بين مانشستر يونايتد وآرسنال ستشهد صدامًا بين اثنين من أبرز الوجوه الجديدة المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنجامين سيسكو وفيكتور جيوكيريس، على ملعب أولد ترافورد.

ويلتقي مانشستر يونايتد بنظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الضوء على الصراع الجانبي بين سيسكو وجيوكيريس في قمة بريميرليج.

لماذا أنفق مانشستر يونايتد وآرسنال مبالغ كبيرة على مهاجمين جدد؟

لم يكن أمام روبن أموريم أي خيار سوى الرد على أزمة مانشستر يونايتد التهديفية في موسم 2024/25.

فالفريق سجل 44 هدفًا فقط، وهو أقل حصيلة تهديفية له على الإطلاق في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في التسجيل في 15 مباراة من أصل 38 في الدوري.

كما أضاعوا عددًا كبيرًا من الفرص التهديفية، وسجلوا ثاني أقل معدل تحويل للفرص إلى أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

أدنى معدلات التحويل – الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/25

يحاول مانشستر يونايتد معالجة تلك المشكلات من خلال التعاقد مع برايان مبويومو، ماتيوس كونيا، وسيسكو.

وقد سجل هؤلاء الثلاثة معًا 48 هدفًا في الدوري مع أنديتهم الموسم الماضي، لذا فمن المتوقع أن نشهد تحسنًا ملحوظًا بمجرد اندماجهم في أسلوب لعب أموريم.

أما آرسنال فقد بحث عن هداف غزير منذ عدة سنوات، ولذلك جاء وصول جيوكيريس ليمنح الجماهير قدرًا كبيرًا من التفاؤل.

في موسمي 2022/23 و2023/24، عندما سجل الفريق 88 هدفًا ثم 91 هدفًا، كان عبء التسجيل موزعًا بشكل جماعي مميز.

لكن في الموسم الماضي تراجع رصيدهم إلى 69 هدفًا فقط؛ وهو انخفاض حاد أدرك آرسنال أنه لا يمكن تجاهله.

نقاط قوة سيسكو الرئيسية

مهاجم مانشستر يونايتد الجديد طويل القامة، سريع وفعّال أمام المرمى، لذا فإن المهاجم السلوفيني يمتلك جميع الأدوات التي تؤهله ليصبح مهاجمًا من الطراز العالمي.

واحدة من أبرز الجوانب المميزة في أسلوب لعب سيسكو هي قدرته على التكيف في طرق إنهاء الهجمات.

مُنح ميزة الطول الفارع والقدرة الكبيرة على القفز، مما يجعله يسجل الكثير من الأهداف بالرأس، لكنه قادر أيضًا على الابتكار داخل منطقة الجزاء لاقتناص الأهداف بكلتا قدميه.

تنوع طرق إنهائه للهجمات (كما يظهر أدناه) مثير للإعجاب للغاية.

كيف سجل سيسكو منذ بداية موسم 2023/24

المهاجم الموهوب صاحب الـ22 عامًا صنع لنفسه اسمًا أيضًا كمسجل للأهداف الرائعة.

أحرز أربعة من أهدافه الـ39 مع لايبزيج من خارج منطقة الجزاء، كما يمتلك مهارة عالية في المساحات الضيقة تساعده على صناعة الفرص لنفسه.

هذا التفصيل لمصادر أهدافه منذ بداية موسم 2023/24 يوضح أنه لاعب خطير بنفس القدر سواء عند استغلال العرضيات أو الانطلاق خلف الكرات البينية.

كما يتمتع سيسكو بحس تهديفي مميز في اقتناص الكرات القريبة والارتدادات.

مصادر أهداف سيسكو الـ39 مع لايبزيج بين عامي 2023 و2025

نقاط قوة جيوكيريس الرئيسية

نجح آرسنال في التعاقد مع المهاجم السويدي القوي الذي سجل 97 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة مع سبورتينج خلال الموسمين الماضيين.

أرقام جيوكيريس مذهلة، ومع تسجيل 79 من أهدافه بقدمه اليمنى القوية، سيكون على مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز بذل جهد مضاعف لإغلاق المساحات أمامه عندما يكون في وضعية تسديد.

قد لا يكون مهاجمًا متنوعًا في إنهاء الهجمات مثل سيسكو، لكن مع وجود الكرة بين قدميه في الثلث الهجومي الأخير، فإن نجم كوفنتري سيتي السابق يشكل تهديدًا هائلًا.

كيف سجل جيوكيريس منذ بداية موسم 2023/24

المهاجم صاحب الـ27 عامًا متخصص شرس في تنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل 27 مرة من نقطة الجزاء خلال الموسمين الماضيين.

كما يجيد التعامل مع الكرات العرضية بدرجة عالية من الاحترافية، ويقوم بمراوغات مراوغة تُربك مدافعيه بشكل متكرر. وقد رأينا لمحات من ذلك في فترة الإعداد.

أقوى سمات جيوكيريس، بعيدًا عن دقة تسديده للكرة، هي بلا شك قوته في الجري، سواء بالكرة أو بدونها.

فهو يسعى باستمرار لإرهاق الخصوم بالانطلاقات السريعة التقدمية نحو المرمى.

مصادر أهداف جيوكيريس الـ97 مع سبورتنج لشبونة بين عامي 2023 و2025

كيف سيؤثر جيوكيريس وسيسكو على أسلوب لعب فرقهما؟

من الناحية التكتيكية، من المتوقع أن يكون لجيوكيريس تأثير تحولي على آرسنال، فقدراته الانفجارية ستجعل الفريق أكثر خطورة في الهجمات المرتدة السريعة، وعلى الورق سيكونون قادرين على نقل الكرة إلى الأمام بشكل أسرع.

اللعب المباشر كان سمة واضحة في مباريات آرسنال الودية هذا الصيف.

في بعض فترات الموسم الماضي، لعب آرسنال كثيرًا أمام الخصم بشكل عرضي، محركًا الكرة من جناح إلى آخر، أما الآن، فلديهم خيار هجومي في المقدمة يرغب في الانطلاق للأمام عند كل فرصة.

يبين الرسم أدناه تسديدات جيوكيريس وانطلاقاته بالكرة التي خلقت فرصًا مع سبورتينج في موسم 2024/25.

وهو ما يكشف عن تفضيله للهجوم من الجهة اليسرى، الأمر الذي قد يفتح جانبًا لم يكن منتجًا بالقدر الكافي الموسم الماضي.

انطلاقات جيوكيريس ستشكل خطورة بحد ذاتها، لكنه سيخلق أيضًا مساحات لزملائه عبر جذب المدافعين بعيدًا.

في الدوري البرتغالي، لم يقترب أي لاعب من عدد الانطلاقات بالكرة والتمريرات التقدمية التي تلقاها جيوكيريس في موسم 2024/25.

ويريد أرتيتا من لاعبيه أن يتحلوا بالشجاعة الكافية لتنفيذ تلك التمريرات الأمامية، لذا فإن جيوكيريس يبدو الخيار الأمثل.

جيوكيريس في الدوري البرتغالي موسم 2024-2025

في المقابل، في مانشستر يونايتد، لا يختلف سيسكو كثيرًا من حيث الأسلوب عن راسموس هويلوند، لكن خطورته الكبيرة في الكرات الهوائية ستمنح ظهيري أموريم ولاعبي الوسط الهجومي دافعًا أكبر لإرسال الكرات العرضية إلى منطقة الجزاء.

فقد سجل مانشستر يونايتد أربعة أهداف فقط بالرأس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (دون أي هدف من مهاجم، وهو أدنى رقم في البطولة)، لذا فإن براعة سيسكو في الكرات الهوائية ستساعد بشكل كبير.

ما هي الثنائيات الأكثر فاعلية؟

نفذ برونو فيرنانديز أكبر عدد من الكرات البينية في الموسم الماضي، ولذلك سيستمتع سيسكو بالتمريرات التي سيتلقاها من قائد مانشستر يونايتد.

وعند الانطلاق من الجهة اليمنى، يُعد مبويومو ممررًا عرضيًا رائعًا، حيث قدّم 23 كرة عرضية ناجحة من اللعب المفتوح مع برينتفورد؛ وهو رقم من بين الأعلى في الدوري.

وإذا وجّه تمريراته نحو سيسكو، فسيتمكن من صناعة الكثير من الأهداف.

أما بالنسبة لآرسنال، فإن قدرة مارتن أوديجارد على تمرير كرات حاسمة تخترق المدافعين ستناسب جيوكيريس، ومن السهل تصور انسجام إبداع بوكايو ساكا في الجهة اليمنى مع المهاجم الجديد بشكل مثالي.

الكرات البينية في كل 90 دقيقة – موسم 2024/25

أبرز المواجهات المنتظرة

إذا شارك سيسكو هذا الأحد، فسيواجه ما يُعتبر على نطاق واسع أفضل شراكة دفاعية في أوروبا، فويليام ساليبا وجابرييل ماجالهاييس يشكلان ثنائيًا قويًا معًا، لكن الأخير خاض مباراة واحدة فقط في فترة الإعداد بعد إصابة طويلة المدى.

ستكون اختبارًا صعبًا لسيسكو، لكنه قد يكون توقيتًا مناسبًا لمواجهة آرسنال قبل أن يستعيد هذا الثنائي انسجامه الكامل.

أما جيوكيريس فسوف يواجه خط دفاع ثلاثيًا، وهو ما لا يكون سهلًا أبدًا على مهاجم وحيد.

ومن المرجح أن نراه يحاول الانطلاق بسرعة في الجهة الخاصة بقلب الدفاع الأيمن ليني يورو، خاصة إذا كان أماد ديالو متقدمًا عن موقع الكرة.

وفي بعض اللحظات، سيتقدم يورو من الخط الخلفي الثلاثي لمواجهة جيوكيريس، لكنه سيكون مضطرًا للتحلي بالعدوانية في تلك اللحظات، وإن لم يفعل، فإن جيوكيريس سيدفع آرسنال بقوة إلى الأمام.

والمهاجم الذي يتأقلم بشكل أسرع ستكون له كلمة مؤثرة في نتيجة هذه المواجهة الكبرى في افتتاح الموسم.

