أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، سر توقف صفقة انتقال الجناح جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد، لصفوف فريق روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن مطالب جادون سانشو الباهظة للراتب، تُعيق انتقاله المُحتمل إلى روما، على الرغم من أن النادي قدم له عرضًا، للهروب من مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يوافق على بيع سانشو.. وراتبه يعيق انتقاله لروما

وأوضح أن مانشستر يونايتد وافق على بيع الجناح المنبوذ مقابل 23 مليون يورو (19.8 مليون جنيه إسترليني)، لكن سانشو لم يُوافق بعد على الشروط الشخصية، إذ سيحتاج إلى تخفيض كبير في راتبه.

وكما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن روما هي آخر فريق ناقش إمكانية استعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع خيار الشراء، لكن مانشستر يونايتد يُريد فقط بيعه نهائيًا.

تم نبذ سانشو في يونايتد، وهو ليس جزءًا من خطط المدرب روبن أموريم، وبالنظر إلى راتب سانشو البالغ 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يُفضّل مانشستر يونايتد الاستغناء عنه نهائيًا مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني.

مقترح جديد في روما لإتمام صفقة سانشو

يبدو أن العقبة الكبرى تكمن في راتبه، الذي يُقدّر بحوالي 13 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لذلك تواجد مقترح على طاولة روما، بتوقيع عقد لمدة خمس سنوات لتوزيع راتبه.

وأشارت إلى أنه يبقى أن نرى ما إذا كان الجناح سيقبل العرض، أم سينتظر عرضًا أفضل من نادٍ آخر، علمًا باهتمام أندية أخرى به، مثل فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

