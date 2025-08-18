المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نسخة آخرى من بامفورد؟.. دومينيك كالفيرت لوين رهان ليدز لإنقاذ الهجوم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:19 م 17/08/2025
دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ليدز يونايتد

دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ليدز يونايتد

فاجئ نادي ليدز يونايتد جماهيره، بصفقة التعاقد مع دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل مباراته في الجولة الأولى من الموسم الجديد، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نكتة أم رهان ناجح.. ماذا ينتظر دومينيك كالفيرت لوين في ليدز؟

ويستهل ليدز مشواره في البريميرليج، يوم الإثنين المقبل، بمواجهة إيفرتون، على أرضية ملعب إيلاند رود.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على تلك الصفقة، كأنها بمثابة "نكتة" لجماهير منافسي ليدز، الذين قالو أن باتريك بامفورد، المهاجم المُعرّض للإصابات والذي عانى من صعوبات في تسجيل الأهداف في السنوات الأخيرة، وقد ولى عهده سيغادر، لينضم بدلًا منه دومينيك كالفيرت لوين، المهاجم المُعرّض للإصابات والذي عانى من صعوبات في تسجيل الأهداف في السنوات الأخيرة أيضًا.

صفقات الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يعلن ضم حارس ليون

وفي سن الثامنة والعشرين، ترك المهاجم إيفرتون بعد تسع سنوات، وهو مُستعد لكتابة فصل جديد في مسيرته، قد يكون أول سطر فيه من بوابة ناديه السابق إيفرتون.

شهدت مسيرته حتى الآن صعودًا وهبوطًا، فبعد انتقاله إلى إيفرتون قادمًا من شيفيلد يونايتد، الذي انضم إليه في سن الثامنة، تحوّل إلى واحد من أبرز المهاجمين في إنجلترا، قبل أن تؤدي الإصابات لتراجع مستواه لاحقًا.

ويأمل ليدز في أن يستعيد دومينيك ذاكرة تألقه، بين عامي 2019 و2021، حيث أذهل جماهير فريقه ومنافسيه، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي ورافائيل بينيتيز.

خلال تلك الفترة، سجل 17 هدفًا فقط على مدار أربع سنوات، حيث لعب 60% فقط من المباريات المتاحة بسبب سلسلة من الإصابات، ورغم ذلك وصف المدرب دانييل فاركه الصفقة بأنها "لا تحتاج إلى تفكير".

ويمر ليدز بأزمة هجومية، حيث لم يسجل باتريك بامفورد أي هدف في الموسم الماضي، كما رحل الثنائي جو جيلهاردت وماتيو جوزيف، بينما كان اعتماد الفريق على مهاجم وحيد، وهو الهداف جويل بيروي. 

وأوضحت الصحيفة أن ليدز كان على استعداد لاتخاذ هذه المخاطرة، نظرًا لخبرة مهاجم إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه في أفضل مستوياته منذ سنوات، بعد خطة لياقة بدنية شخصية وُضعت بعناية هذا الصيف.

وعلمت صحيفة ديلي ميل سبورت أن كالفيرت لوين انفصل عن وكيله مؤخرًا، وتفاوض على خطوته التالية بمفرده، وبعد دراسة جميع الخيارات المطروحة، شعر برغبة في أن يكون "جزءًا من تجربة مميزة مجددًا"، وقد منحه ليدز هذا الشعور.

وأوضحت الصحيفة أن دومينيك قد يتواجد على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون، رغم أنه تعرض لعدة إصابات في المواسم القليلة الماضية، لكن الفحص الطبي سار بشكل جيد، وليدز واثقون من قدرتهم على الاستفادة منه على أكمل وجه.

قال فاركه في تصريحات رسمية عن الصفقة: "إنه في عمر مناسب حقًا، وقد أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأكثر من 200 مباراة و60 هدفًا، وفي 11 مباراة مع منتخب إنجلترا، سجل أربعة أهداف".

وواصل: "لسنا بحاجة للحديث عن صفاته، لديه كل المهارات التي ترغب في أن يمتلكها مهاجمك، إنها فرصة له لإحياء مسيرته والوصول إلى ذروة تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "مفتاح النجاح بالنسبة له هو ألا يكون متحمسًا بشكل مفرط، سنعزز لياقته البدنية تدريجيًا حتى يستعيد ثقته بنفسه وإيقاعه، إذا فعلنا ذلك، فقد أثبت جدارته، إنه لاعب استثنائي بالنسبة لنا".

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

وأوضحت الصحيفة أن دومينيك منذ انتهاء عقده مع إيفرتون، تدرب بشكل مكثف مع مدربين متخصصين، وتدرب خلال عطلته، ويتردد داخل ناديه الجديد أنه يتمتع بلياقة بدنية ممتازة، لكن مع ذلك، لن يستعجل ليدز عودته.

مباراة ليدز يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد دومينيك كالفيرت لوين

