توفي أحد مشجعي نادي برايتون، بعد تعرضه لوعكة صحية، خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه بالجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ضيفه فولهام.

برايتون يكشف تفاصيل وفاة أحد مشجعيه خلال لقاء فولهام

وقال برايتون في بيان رسمي: "عقب اللقاء ضد فولهام، توفي للأسف مشجع يبلغ من العمر 72 عامًا بعد انتهاء المباراة".

وتابع: "أُصيب الرجل بوعكة صحية خلال الشوط الثاني في الجزء العلوي من المدرج الشرقي، وعلى الرغم من جهود خدمات الطوارئ وموظفي النادي الحثيثة، لم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه".

تقارير: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة باليبا

وأضاف: "مع أن الرجل المعنيّ لا يزال في قلوبنا، إلا أننا ندرك أيضًا أن الموقف كان مؤلمًا ومؤثرًا على الموظفين والمشجعين في المنطقة المجاورة".

وواصل: "سنضمن خلال الأيام القادمة تقديم الدعم المناسب للمتضررين، حيث عمل مُسعفو خدمة إسعاف الساحل الجنوبي الشرقي، وسيارة إسعاف سانت جون، وأفراد الشرطة المحلية، وطبيب الجماهير في النادي، ومُشرفونا معًا، لضمان حصول المصاب على أفضل رعاية مُمكنة، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي المُطوّل في موقع الحادث".

وقال بول باربر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس النادي: "كانت نهايةً حزينةً للغاية لمباراة فولهام، ونتقدم بأحرّ تعازينا ومواساتنا لعائلة وأصدقاء الرجل الذي فقد حياته".

وكان برايتون قد سقط بفخ التعادل أمام فولهام، بعدما تقدم بهدف سجله أورايلي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك رودريجو مونيز التعادل لفولهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا