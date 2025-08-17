المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بالمر أمام إيزي.. تشكيل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:11 م 17/08/2025
تشيلسي

تشيلسي

أعلن الثنائي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، تشكيل فريقهم للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستضيف تشيلسي نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

القوة الضاربة لتشيلسي

قرر الإيطالي ماريسكا، الدفع بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، حيث يعتمد على جواو بيدرو في خط الهجوم، كما يتواجد الإنجليزي كول بالمر في التشكيل الأساسي.

ويتكون تشكيل تشيلسي من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدور نيتو، جواو بيدرو، جيمي جيتينز.

إيزي أساسياً

يتواجد إيبريتشي إيزي في التشكيل الأساسي لكريستال بالاس، وسط الشائعات برحيله عن الفريق للإنضمام إلى صفوف فريق توتنهام هوتسبر.

ويتكون تشكيل كريستال بالاس من:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: دانييل مونوز، ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، تيريك ميتشل.

خط الوسط: آدم وارتون، مارك هيوز.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا، إيبريتشي إيزي.

