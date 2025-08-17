أعلن الثنائي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وأوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، تشكيل فريقهم للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستضيف تشيلسي نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

القوة الضاربة لتشيلسي

قرر الإيطالي ماريسكا، الدفع بالقوة الضاربة في تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، حيث يعتمد على جواو بيدرو في خط الهجوم، كما يتواجد الإنجليزي كول بالمر في التشكيل الأساسي.

ويتكون تشكيل تشيلسي من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدور نيتو، جواو بيدرو، جيمي جيتينز.

إيزي أساسياً

يتواجد إيبريتشي إيزي في التشكيل الأساسي لكريستال بالاس، وسط الشائعات برحيله عن الفريق للإنضمام إلى صفوف فريق توتنهام هوتسبر.

ويتكون تشكيل كريستال بالاس من:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: دانييل مونوز، ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، تيريك ميتشل.

خط الوسط: آدم وارتون، مارك هيوز.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا، إيبريتشي إيزي.