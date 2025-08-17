كشفت شبكة أثليتك، غياب الحارس الكاميروني أندريه أونانا، عن حراسة مرمى مانشستر يونايتد، في مواجهة أرسنال، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض 3 تدريبات فقط.. غياب الجاهزية يبعد أونانا

وأكدت أن أونانا تدرب 3 مرات فقط، منذ تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة مع الشياطين الحمر خلال الفترة التحضيرية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت أن الحارس البالغ من العمر 29 عامًا، يتدرب منفردًا في ملعب كارينجتون التدريبي اليوم، ووصل إلى حالة بدنية جيدة، لكنه غير جاهز لمباراة أرسنال.

تقارير: مانشستر يونايتد يناقش عودة دي خيا

وأشارت إلى أن أونانا كان يستهدف استعادة لياقته البدنية، قبل أول مباراة في الموسم، لكنه أصبح خارج حسابات أموريم لمواجهة الجانرز.

ألتاي بايندير يحرس مرمى مانشستر يونايتد ضد أرسنال

وأضاف أن الحارس التركي ألتاي بايندير سيبدأ بصفة أساسية في تشكيل الشياطين الحمر.

وتألق الحارس التركي في مواجهة أرسنال من قبل، حينما قاد فريقه للإطاحة بالجانرز من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في الموسم الماضي، حيث تصدى لركلة جزاء من مارتن أوديجارد في الوقت الأصلي، ثم تصدى لركلة ترجيح من كاي هافيرتز.

وخاض الحارس البالغ من العمر 27 عامًا، 11 مباراة فقط مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد، منذ انضمامه من صفوف فنربخشة عام 2023.

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا