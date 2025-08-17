جيوكيريس من مباراة ودية مع أرسنال هذا الصيف

يبدأ المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس أساسيًا في تشكيل نادي أرسنال أمام مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يجلس خلاله السلوفيني بنيامين سيسكو على مقاعد البدلاء في ظل وصوله إلى ملعب أولد ترافورد متأخرًا هذا الصيف.

ويحل أرسنال ضيفًا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مباراة تقام ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، ماتياس كونيا

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام أرسنال: توم هيتون، آيدن هيفين، تايلر فريدريكسون، هاري ماجواير، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، أماد ديالو، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

واختار المدرب البرتغالي روبن أموريم إبقاء سيسكو بين بدلاء مانشستر يونايتد، في انتظار الظهور الرسمي الأول، فيما بدأ بالوافدين الكاميروني مبيومو والبرازيلي كونيا أمام أرسنال.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

وتضم قائمة أرسنال الاحتياطية أمام مانشستر يونايتد: كيبا أريزابالاجا، يوريان تيمبر، مايلز لويس سكيلي، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد، نوني مادويكي، كاي هافيرتز، كريستيان موسكيرا.

ويشارك الوافدان زوبيميندي في الوسط وجيوكيريس مهاجمًا في الظهور الرسمي الأول لهما مع أرسنال.