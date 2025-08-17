بدأ فريق تشيلسي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2025-26، بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس.

والتقى مساء اليوم الأحد فريق تشيلسي مع كريستال بالاس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص المباراة

تشيلسي بدأ المباراة بتشكيل هجومي بحت، حيث أراد إنزو ماريسكا تسجيل هدف مبكر، وسدد إنزو فرنانديز الكرة القوية نحو الشباك في الدقيقة العاشرة لكن تمكن منها حارس كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 13 جاء الهدف عكس سير المباراة، حيث سجل إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس الهدف الأول ببراعة كبيرة بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من كرة ثابتة لم يتمكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي من التصدي لها.

ولكن فرحة فريق كريستال بالاس لم تكتمل بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف بناءً على نصيحة من حكم الفيديو المساعد.

ومن ثم استمرت المباراة سيجال بين الفريقين لكن في النهاية كانت تصل لخط الدفاع أو تقطع من منقطة وسط الملعب ولم يستطع أي مدرب فرض شخصيته على الآخر.

وتعد اللقطة الأسوأ في المباراة عند الدقيقة 60 عندما تعرض كريس ريتشاردز لاعب كريستال بالاس للإصابة قبل أن يعود للمباراة من جديد بعدما تم علاجه.

الحلول الهجومية لإنزو ماريسكا أشركها جميعا في المباراة طوال الشوط الثاني بالتحديد لكن لم يحدث ذلك أي تغيير في النتيجة.

وبهذه النتيجة، يجمع كل فريق نقطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم رغبة ماريسكا في البداية المختلفة للمسابقة بالأخص بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بالموسم الماضي برصيد 69 نقطة فقط.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

نتائج تشيلسي في بداية الدوري

1- موسم 2024-25.. خسر من مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

2- موسم 2023-24.. تعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1.

3- موسم 2022-23.. انتصر على إيفرتون بنتيجة 1-0.

بطل العالم يتعثر

وقبل أيام قليلة كان فريق تشيلسي يحتفل بكونه بطل النسخة الاستثنائية والجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على حساب باريس سان جيرمان ورغم ذلك خسر نقطتين في بداية مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي.

لمتابعة نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا