المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بطل العالم يخسر نقطتين".. تشيلسي يبدأ الدوري الإنجليزي بالتعادل مع كريستال بالاس

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:59 م 17/08/2025
تشيلسي وكريستال بالاس

صورة من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

بدأ فريق تشيلسي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2025-26، بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس.

والتقى مساء اليوم الأحد فريق تشيلسي مع كريستال بالاس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص المباراة

تشيلسي بدأ المباراة بتشكيل هجومي بحت، حيث أراد إنزو ماريسكا تسجيل هدف مبكر، وسدد إنزو فرنانديز الكرة القوية نحو الشباك في الدقيقة العاشرة لكن تمكن منها حارس كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 13 جاء الهدف عكس سير المباراة، حيث سجل إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس الهدف الأول ببراعة كبيرة بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من كرة ثابتة لم يتمكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي من التصدي لها.

ولكن فرحة فريق كريستال بالاس لم تكتمل بعدما عاد الحكم لتقنية الفيديو وقرر إلغاء الهدف بناءً على نصيحة من حكم الفيديو المساعد.

ومن ثم استمرت المباراة سيجال بين الفريقين لكن في النهاية كانت تصل لخط الدفاع أو تقطع من منقطة وسط الملعب ولم يستطع أي مدرب فرض شخصيته على الآخر.

وتعد اللقطة الأسوأ في المباراة عند الدقيقة 60 عندما تعرض كريس ريتشاردز لاعب كريستال بالاس للإصابة قبل أن يعود للمباراة من جديد بعدما تم علاجه.

الحلول الهجومية لإنزو ماريسكا أشركها جميعا في المباراة طوال الشوط الثاني بالتحديد لكن لم يحدث ذلك أي تغيير في النتيجة.

وبهذه النتيجة، يجمع كل فريق نقطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم رغبة ماريسكا في البداية المختلفة للمسابقة بالأخص بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بالموسم الماضي برصيد 69 نقطة فقط.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

نتائج تشيلسي في بداية الدوري

1- موسم 2024-25.. خسر من مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

2- موسم 2023-24.. تعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1.

3- موسم 2022-23.. انتصر على إيفرتون بنتيجة 1-0.

بطل العالم يتعثر

وقبل أيام قليلة كان فريق تشيلسي يحتفل بكونه بطل النسخة الاستثنائية والجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على حساب باريس سان جيرمان ورغم ذلك خسر نقطتين في بداية مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي.

لمتابعة نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg