ماريسكا: لست محبطا.. ولا أريد الحديث عن ميركاتو تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:46 م 17/08/2025
ماريسكا

الحسرة على وجه ماريسكا بعد مباراة تشيلسي وبالاس

رفض المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، الحديث مجددًا عن حاجة الفريق الأول إلى استقدام مدافع جديد هذا الصيف، موضحًا أنه لا يشعر بالإحباط، رغم التعادل مع كريستال بالاس في افتتاحية الموسم بالدوري الإنجليزي.

واكتفى تشيلسي بالتعادل على أرضه في ستامفورد بريدج، أمام كريستال بالاس، دون أهداف.

ماريسكا يتحدث عن التعادل مع كريستال بالاس

وفي تصريحاته بعد مباراة كريستال بالاس، قال ماريسكا بحسب ما نشر موقع قنوات "NBC" التليفزيونية: "لست محبطًا، كانت مباراة صعبة كما توقعت.. حاولنا خلق فرص، ولم نستقبل فرصًا باستثناء الركلة الحرة، وفي النهاية واجهنا فريقًا قويًا جدًا فاز بنهائيين".

وأضاف مدرب تشيلسي عن أداء لاعبيه في الظهور الرسمي الأول هذا الموسم: "يمكننا دائمًا أن نكون أفضل من ذلك.. كان بإمكاننا أن نهاجم بشكل أفضل وأن ندافع بشكل أفضل، لكن كما تعلمون هذه أول مباراة في الموسم الجديد".

وتطرق ماريسكا إلى الفترة التحضيرية القصيرة لتشيلسي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بقوله: "كريستال بالاس لعب 7 أو 8 مباريات ودية، ونحن لعبنا مباراتين فقط.. العودة إلى المشاركة كانت مهمة، ومن الجيد أننا لم نخسر، وأننا خرجنا بشباك نظيفة".

ميركاتو تشيلسي

تلقى ماريسكا عدة أسئلة بشأن سوق انتقالات تشيلسي هذا الصيف.

وأجاب ماريسكا بشأن جاهزية الوافدين الجدد إلى ملعب ستامفورد بريدج، بعد ظهور مخيب ضد بالاس: "بعض الصفقات الجديدة جاهز، والبعض الآخر يحتاج إلى فترة تأقلم أطول، لكنني سعيد بهم جميعًا".

وعن إمكانية التعاقد مع مدافع جديد، أكمل مدرب تشيلسي: "أنتم تحبون الحديث عن قلوب الدفاع، ولقد تحدثت عن ذلك بالفعل".

وكان ماريسكا أثار الجدل في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء كريستال بالاس، عندما طلب صراحةً أمام وسائل الإعلام من إدارة تشيلسي استقدام قلب دفاع جديد لتعويض إصابة ليفي كولويل الذي قد يغيب 7 أو 8 أشهر عن ملاعب كرة القدم.

ورغم أن تشيلسي يملك عددًا وفيرًا من اللاعبين في قلب الدفاع، لكن ماريسكا يرى أن المدافع توسين أدرابيويو هو الوحيد القادر على أداء نفس أدوار كولويل فيما يتعلق بالمشاركة في بناء الهجمات.

ولسوء حظ ماريسكا، أصيب توسين أيضًا قبل لقاء كريستال بالاس، ليدفع بأتشيمبونج منذ الدقيقة الأولى في تشكيل تشيلسي.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس إنزو ماريسكا

