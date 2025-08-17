أموريم: ما يهمني أننا لم نكن مملين أمام أرسنال

بدا المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، مرتاحًا بشأن أداء فريقه أمام أرسنال، في مباراة خسرها (1-0) على أرضه في ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وفشل مانشستر يونايتد في فك شفرة دفاع أرسنال، رغم مشاركة الثلاثي الهجومي الجديد ماتياس كونيا وبريان مبيومو وبنيامين سيسكو.

تصريحات أموريم عن مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

خسر أموريم للمرة الخامسة عشر مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي من أصل 28 مباراة فقط، ليواصل كتابة أرقام سلبية في أولد ترافورد، رغم ذلك، كان راضيًا بشدة عن أداء اللاعبين.

وقال في تصريحات نشرها موقع قناة "NBC" التليفزيونية: "أنا فخور جدًا باللاعبين.. كانوا شجعانًا للغاية طيلة المباراة، لذا أهنئم على الأداء، ولكن ليس على النتيجة لأننا خسرنا على أرضنا، وكنا نستحق نتيجة أفضل".

واستفاض بشأن الفارق في أداء مانشستر يونايتد: "كنا أكثر شراسة من العام الماضي، ركضنا أكثر، كنا أكثر جرأة، ولعبنا مواجهة رجل لرجل طوال المباراة، ثم بالكرة أظهرنا الجودة.. وحتى عندما أصدرت الجماهير بعض الأصوات، واصلنا اللعب بطريقتنا، ثم كانت هناك بعض التفاصيل الصغيرة، ولكن الأهم بالنسبة لي أننا لم نكن مملين".

وأكمل مشيدًا بهجوم مانشستر يونايتد: "كونيا ومبيومو يمكنهما أن يشعلا الملعب".

وعلق أموريم على هدف أرسنال من ركلة ركنية لم يتمكن خلالها بايندير من إبعاد الكرة العرضية: "نفس ما حدث الموسم الماضي.. لا يعجبني عندما يدفع اللاعب، الحارس، ولكن نحن لن نغير القوانين، بل علينا أن نتأقلم معها".