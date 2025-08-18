المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا: جيوكيريس لم تتح له فرص عديدة.. وكالافيوري لديه القدرة على تغيير الفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:08 م 17/08/2025 تعديل في 18/08/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن فوز فريقه أمام مانشستر يونايتد، بالمباراة التي جمعت بينهما، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم نادي أرسنال تفوقه أمام نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ضمن مواجهات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء في ملعب أولد ترافورد.

وأكد أرتيتا على أهمية فوز أرسنال أمام مانشستر يونايتد في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتطرق للحديث عن مستوى فريقه خلال المواجهة التي حسمها لصالحه كالافيوري.

مسرح الأحلام لم يتخلص من كوابيسه بعد.. مانشستر يونايتد يسقط أمام أرسنال

تعليق أرتيتا بعد الفوز أمام مانشستر يونايتد

استهل ميكيل أرتيتا، حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول لندن"، قائلًا: "فيكتور جيوكيريس، قام بالكثير من الأشياء بشكل جيد خاصة في الضغط العالي الذي ننتهجه، خاصة في الساعة الأولى".

وأضاف أرتيتا: "جيوكيريس استغرق وقتًا أطول من اللازم في بعض المواقف، وهذا شيء علينا أن نعمل معه عليه، وبالنسبة لإنهاء الفرص، لم تتح له العديد من الفرص، لأننا في كثير من المرات لم نتمكن من تمرير الكرة الأخيرة التي كانت ستضعه في مواجهة مباشرة ليستغل سرعته وجودته".

وتابع مدرب أرسنال: "أن تبدأ مشوارك في الدوري مع أرسنال وتفوز في أولد ترافورد، فهذا بداية جيدة".

أرتيتا: جيوكيريس يمنح أرسنال "عامل الرهبة" في هجومه الجديد

قدرة كالافيوري

وانتقل للحديث عن كالافيوري، قائلًا: "كالافيوري لديه القدرة على تغيير الفريق، عندما يدخل غرفة الملابس، يغير الأجواء، ويمنح الفريق طاقة مختلفة، اللاعب لديه حضور خاص وظهور مميزة".

وأكمل: "كالافيوري لاعب غير متوقع بالنسبة للخصم، لأنه يستطيع شغل مساحات مختلفة، ويؤدي أدوارًا سواء في منطقتك أو في الوسط أو في منطقة الخصم ومن الصعب جدًا التنبؤ بتحركاته لذلك أنا سعيد جدًا به".

بعد الخسارة من آرسنال.. رقم كارثي يطارد أموريم مع مانشستر يونايتد

مستوى الفريق

وقال أرتيتا: "لقد أظهرنا اليوم شيئًا مختلفًا، وأعتقد أننا قمنا بأمرين بشكل جيد، الأول يتعلق باستغلال الكرات الثابتة والثاني هو رد الفعل بعد الأخطاء".

وأتم: "الطريقة التي تعامل بها كل لاعب مع تلك المواقف منحتنا الفرصة للفوز بالمباراة، وإلا كان الأمر مستحيلًا، والأمر هذا يتعلق بمدى تنافسيتنا ورغبتنا في تحقيق الفوز".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا

