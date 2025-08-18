صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ميرور

رسالة أموريم

وجه روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رسالة إلى راسموس هوجليوند، الذي لم يكن ضمن تشكيل الفريق في مواجهة أرسنال.

وقال أموريم بالمؤتمر الصحفي: "في يونايتد، إذا لم تفعل ما هو مطلوب منك، فإن زميلًا في الفريق سيأخذ مكانك".

BBC

صمود أرسنال

صمد أرسنال أمام هجوم مانشستر يونايتد، بعدما استغل خطأ ألتاي بايندير الحارس الذي تسبب في خسارة الفريق بهدف في أولد ترافورد.

ووقف أرسنال أغلب وقت المباراة بعد إحراز الهدف الوحيد في المباراة، ليقتنص الجانرز الانتصار على حساب مانشستر يونايتد.

سكاي

رفض تشيلسي

رفض تشيلسي رحيله لاعبه كريستوفر نكونكو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب بايرن ميونخ ضم اللاعب على سبيل الإعارة، بينما يفضل تشيلسي ونكونكو، الخروج في صفقة دائمة وليس معارًا.

الصحافة الإسبانية

ماركا

ألونسو ينقذ جولر

منح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد، قبلة الحياة للتركي أردا جولر داخل النادي الملكي، وأعاد إحياء مسيرته مع الملكي بتحويل وضعه للأفضل، بعد عيشه فترات صعبة مع المدرب السابق، كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن دور جولر في ريال مدريد تغير تماماً مع ألونسو، حيث منحه المدرب دوراً محورياً في التشكيلة، وأصبحت مسيرته مع الريال أفضل بعد وصول تشابي، ليسدل الستار على موسمين قضاهما في الظل مع أنشيلوتي بفرص لا تساعده على التطور والتحسن.

يوفيتش يرفض إسبانيا

غادر الصربي لوكا يوفيتش إلى العاصمة اليونانية أثينا استعدادا للانضمام إلى فريق أيك أثينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن رفض يوفيتش لعرض ريال أوفييدو الصاعد حديثا للدوري الإسباني.

موندو ديبورتيفو

كريستنسن الخيار الرابع مع فليك

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الدنماركي أندرياس كريستنسن بات الخيار الرابع في خط الدفاع بالنسبة لهانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني، رغم ظهوره بمستويات طيبة خلال فترة الإعداد لموسم 2025-2026.

وأوضحت الصحيفة أن فليك اعتمد في مواجهة ريال مايوركا الأخيرة على الثلاثي إريك جارسيا، كوبارسي ورونالد أراوخو، متجاهلًا إشراك كريستنسن رغم قيامه بعمليات الإحماء على الخطوط.

الصحافة الألمانية

بيلد

كين يثير القلق

أثار اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، القلق بعد نهاية مباراة فريقه ضد شتوتجارت في بطولة كأس السوبر الألماني والتي توج بها بالفوز بنتيجة 2-1.

وقال كين بعد المباراة: "ربما يكون هذا أحد أصغر الفرق التي لعبت فيها على الإطلاق. لدينا عدد قليل من اللاعبين على أرض الملعب، لكن هذا ليس من سيطرة اللاعبين".

وفسرت الصحيفة الألمانية ما يقصده اللاعب الإنجليزي قائلة: "ربما يشعر بالقلق إزاء قدرة بايرن ميونخ على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري والكأس".

كيكر

توقع ماتيوس

توقع لوثار ماتيوس، نجم منتخب ألمانيا السابق، فوز بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني في الموسم الجديد.

وقال ماتيوس: "أعتقد رغم التدعيمات القوية التي أجرتها جميع الأندية، إلا أن لقب الدوري في النهاية سيتواجد في بايرن ميونخ لأنه الفريق الأكثر تكاملا".

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو ويب

إصابة لياو

اضطر المدرب ماسيميليانو أليجري إلى استبدال البرتغالي رافاييل لياو بعد 17 دقيقة فقط من مباراة ميلان أمام باري في كأس إيطاليا.

وسجل رافاييل لياو هدفًا لميلان ثم تعرض للإصابة في ربلة الساق اليمنى بعد 4 دقائق فقط.

واستبدل أليجري، لياو، كإجراء احترازي قبل انطلاق منافسات الدوري الإيطالي، خاصة أن اللاعب غادر الملعب على قدميه، بصورة طبيعية.

فوتبول إيطاليا

مستقبل دي خيا

استقر الحارس الإسباني دافيد دي خيا على البقاء بين صفوف فيورنتينا، الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد يفكر في استعادة دي خيا، لكن الحارس نفسه لا يرغب في تلك الخطوة، حيث يشعر بالسعادة داخل ملعب أرتيميو فرانكي.

وكان دي خيا مدد عقده مع فيورنتينا حتى يونيو 2028 بعد أن ظهر بشكل لافت في الموسم الماضي الذي خاض خلاله 42 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

جيرو يبعد الشكوك

حظي أوليفيه جيرو بتكريم الجمهور وخصومه، في اليوم الذي رفع فيه أوليفييه جيرو الشكوك حول مستواه.

واحتاج جيرو بعد ثلاثة عشر عامًا من آخر مباراة له في الدوري الفرنسي، إلى ما يزيد قليلاً عن عشر دقائق ليسجل لصالح ليل في التعادل 3-3 أمام بريست يوم الأحد.

سعادة إنريكي

أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، سعادته بالفوز أمام نانت بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي.

وقال إنريكي: "أنا سعيد جدًا، لأن هدفنا الأول في هذه المباراة كان الفوز، لقد استحقينا هذه النقاط الثلاث بجدارة، إذا أردتُ تحليل المباراة، فقد سيطرنا على الكرة طوال 90 دقيقة، ولعبنا في نصف ملعب الخصم".

وأضاف: "لم نخلق الكثير من الفرص في الشوط الأول، وهذا طبيعي، الأمر صعب ضد خصم يلعب بعمق".