رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن ضم جاكوب رامسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:43 ص 18/08/2025
جاكوب رامسي نجم نيوكاسل يونايتد

جاكوب رامسي نجم نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، التعاقد مع جاكوب رامسي، لاعب خط وسط فريق أستون فيلا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رامسي رابع صفقات نيوكاسل الصيفية

وقال نيوكاسل في بيان رسمي: "أكمل نيوكاسل يونايتد تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي جاكوب رامسي من أستون فيلا مقابل مبلغ لم يُكشف عنه".

وتابع: "يُصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا رابع لاعب ينضم للفريق الأول لفريق نيوكاسل هذا الصيف، بعد توقيعه عقدًا طويل الأمد في سانت جيمس بارك".

وأكمل: " تدرج جاكوب في صفوف أكاديمية فيلا بارك، وشارك في 167 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً 17 هدفًا، وسيرتدي جاكوب القميص رقم 41 مع نيوكاسل يونايتد هذا الموسم".

رغم الـ75 تسديدة.. نيوكاسل يعاني على مستوى الأهداف في غياب إيزاك

بعد التوقيع مع نيوكاسل، قال جاكوب في تصريحات رسمية: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، لقد كان يومًا أو ثلاثة أيام صعبة، لكنني سعيد جدًا بوجودي هنا، وأتطلع بشوق للبدء".

وتابع: "هذه خطوة كبيرة بالنسبة لي، ولكن بمجرد أن علمت باهتمام المدرب وإعجابه بي، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لاتخاذ القرار، سجله الحافل في تطوير اللاعبين، وخاصة أولئك الذين أصبحوا لاعبين دوليين هنا، غني عن التعريف".

إيدي هاو: جاكوب إضافة رائعة لفريقنا

وفي المقابل أبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل سعادته بضم رامسي قائلًا: "جاكوب إضافة رائعة أخرى لفريقنا، ستقدم لنا مهاراته أداءً مميزًا على أرض الملعب، وهو يتمتع بمواصفات شاب متعطش للتطور، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم: "يتميز جاكوب بتعدد مهاراته وأسلوبه المباشر في الهجوم، وقد أثبت جدارته في هذا المستوى خلال المواسم الأخيرة، كما قدم أداءً رائعًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونعتقد أنه سيكون إضافة قيّمة لنا".

مباراة نيوكاسل القادمة
نيوكاسل أستون فيلا جاكوب رامسي

